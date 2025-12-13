अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों पर रहती है हनुमान जी की विशेष कृपा

संक्षेप: 9, 18 या 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। यह मंगल ग्रह का अंक है और हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिदेवता माने जाते हैं। इसलिए मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही बजरंगबली की विशेष कृपा पाते हैं।

9, 18 या 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। यह मंगल ग्रह का अंक है और हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिदेवता माने जाते हैं। इसलिए मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही बजरंगबली की विशेष कृपा पाते हैं। इनमें हनुमान जी जैसी शक्ति, साहस, निस्वार्थ सेवा भाव और संकटों पर विजय पाने की क्षमता होती है। इनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अंत में ये बड़ी सफलता और नाम कमाते हैं।

स्वभाव और खासियत मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही ऊर्जावान, साहसी और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनमें हनुमान जी जैसा बल, बुद्धि और भक्ति का अनोखा संगम होता है। ये कभी हार नहीं मानते हैं और जितना बड़ा संकट होता, उतनी बड़ी जीत हासिल करते हैं। इनकी खासियत है निस्वार्थ सेवा – ये दूसरों के लिए जान दे सकते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन गुस्सा भी तेज आता है।

कमजोरी और स्वास्थ्य मंगल ग्रह के प्रभाव से इनमें गुस्सा बहुत होता है। ये छोटी बात पर भड़क जाते हैं और रिश्ते खराब कर लेते हैं। ये जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। स्वास्थ्य में सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, दुर्घटना और चोट लगने का खतरा रहता है। हनुमान जी की कृपा से ये बड़े-बड़े संकटों से बच जाते हैं, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं रखे, तो खुद का नुकसान कर लेते हैं।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन प्यार में मूलांक 9 वाले बहुत जुनूनी होते हैं। ये पूरे दिल से प्यार करते हैं और पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। लेकिन इनकी जिद और गुस्सा रिश्ते में तनाव ला सकती है। शादी देर से होती है, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टनर चाहते हैं। एक बार शादी हो जाए, तो बहुत वफादार और प्रोटेक्टिव होते हैं। सबसे अच्छा मैच मूलांक 3, 6 और 9 के साथ होता है। हनुमान जी की कृपा से इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

करियर और सफलता मंगल साहस और ऊर्जा का ग्रह है। मूलांक 9 वाले आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, सर्जरी, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स या एडवेंचर फील्ड में कमाल करते हैं। ये वो लोग हैं, जो मुश्किल से मुश्किल काम कर दिखाते हैं। शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन 30-40 की उम्र के बाद अचानक बड़ी सफलता मिलती है। इनका नाम और यश दूर-दूर तक फैलता है। हनुमान जी इनके सबसे बड़े रक्षक होते हैं।