Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशिnumerology traits people born on these dates are attractive and beautiful by blessings of venus
अंक ज्योतिष: सुंदर और आकर्षक होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, शुक्र देव की कृपा से पाते हैं कामयाबी

अंक ज्योतिष: सुंदर और आकर्षक होते हैं इन तारीखों को जन्मे लोग, शुक्र देव की कृपा से पाते हैं कामयाबी

संक्षेप:

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही सुंदर, आकर्षक चेहरा-मोहक व्यक्तित्व और मीठी बोली वाले होते हैं।

Dec 14, 2025 10:36 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को सबसे आकर्षक, कलाप्रेमी और सुख-सुविधा देने वाला अंक माना जाता है। यह अंक शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो सौंदर्य, प्रेम, वैभव, कला और विलासिता का कारक है। 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही सुंदर, आकर्षक चेहरा-मोहक व्यक्तित्व और मीठी बोली वाले होते हैं। शुक्र देव की विशेष कृपा इन पर बनी रहती है, जिससे ये जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी और सम्मान पाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके गुण और भाग्य के रहस्य।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 6 वाले लोग जन्मजात सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनका चेहरा गोरा-गुलाबी, आंखें बड़ी-बड़ी और मुस्कान इतनी मोहक होती है कि सामने वाला खिंचा चला आता है। ये लोग फैशन, सजने-संवरने और अच्छे कपड़ों के बहुत शौकीन होते हैं। इनमें कला, संगीत, नृत्य, अभिनय या सौंदर्य से जुड़ा कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है।

स्वभाव से ये बहुत दयालु, प्रेम करने वाले और परिवारप्रेमी होते हैं। घर को सजाना-संवारना, मेहमानों का स्वागत करना और सबको खुश रखना इनकी आदत होती है। ये लोग जहां भी जाते हैं, अपनी मीठी बोली और आकर्षक व्यक्तित्व से सबका दिल जीत लेते हैं। शुक्र की कृपा से इनमें नेतृत्व क्षमता भी होती है, लेकिन ये अहंकारी नहीं होते हैं।

करियर और धन-वैभव

शुक्र ग्रह वैभव और सुख का कारक है, इसलिए मूलांक 6 वालों को जीवन में धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती है। ये लोग फैशन, ब्यूटी, फिल्म, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, परफ्यूम, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन या कला से जुड़े क्षेत्रों में खूब सफल होते हैं। कई बड़े अभिनेता, मॉडल, सिंगर और बिजनेसमैन इसी मूलांक के होते हैं।

ये लोग मेहनत के साथ-साथ भाग्य से भी बड़ा धन कमाते हैं। व्यापार में इनको अप्रत्याशित लाभ होता है। शुक्र की कृपा से इनके पास कार, बंगला, लग्जरी लाइफ सब कुछ जल्दी आ जाता है। ये खर्च भी दिल खोलकर करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास कमी नहीं होती है। बस इन्हें आलस्य और ज्यादा विलासिता से बचना चाहिए।

read moreये भी पढ़ें:
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों पर रहती है हनुमान जी की विशेष कृपा
कुंडली में राहु का सही गणित दिलाता है जबरदस्त सफलता, अचानक बदलता है भाग्य
Chanakya Niti: पति-पत्नी के बीच इन चीजों को लेकर नहीं होनी चाहिए शर्म
सुबह उठने के बाद तुरंत बोलें ये मंत्र, पूरे दिन बनी रहेगी पॉजिटिविटी

प्रेम और वैवाहिक जीवन

मूलांक 6 वाले लोग प्रेम के मामले में सबसे रोमांटिक और वफादार होते हैं। ये प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं और पार्टनर को राजा-रानी जैसा मानते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहता है। जीवनसाथी भी सुंदर, समझदार और प्रेम करने वाला मिलता है।

लड़कियों में यह अंक विशेष शुभ है, क्योंकि इनकी शादी बहुत अच्छे और अमीर घर में होती है। संतान सुख भी खूब मिलता है और बच्चे बहुत सुंदर और गुणी होते हैं। शुक्र की कृपा से इनका दांपत्य जीवन प्रेम और सुख से भरा रहता है। बस कभी-कभी ज्यादा पोजेसिव होना इनकी कमजोरी बन सकता है।

मूलांक 6 के जातकों के लिए उपाय

शुक्रवार का व्रत रखें, सफेद या गुलाबी कपड़े पहनें और ज्योतिषी से सलाह लेकर हीरे या ओपल रत्न धारण करें। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों (दूध, चावल, चीनी) का दान करें, मां लक्ष्मी की पूजा करें और शुक्रवार को इत्र लगाकर मंदिर जाएं। सुंदरता बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और अच्छा खान-पान जरूरी है।

मूलांक 6 के जातक शुक्र देव के प्रिय होते हैं। इनका जन्म ही सौंदर्य, प्रेम और वैभव लेकर आता है। इस मूलांक के जातकों को अपनी कला और गुणों का सही उपयोग करने से कामयाबी जरूर मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने