अंक ज्योतिष: इन तारीखों के जन्मे लोगों पर होता है राहु का जबरदस्त प्रभाव

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। यह अंक सीधे राहु ग्रह से नियंत्रित होता है। राहु रहस्यमय, विद्रोही और अप्रत्याशित ऊर्जा देता है, इसलिए मूलांक 4 वाले लोग बाकी सभी अंकों से बिल्कुल अलग होते हैं।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। यह अंक सीधे राहु ग्रह से नियंत्रित होता है। राहु रहस्यमय, विद्रोही और अप्रत्याशित ऊर्जा देता है, इसलिए मूलांक 4 वाले लोग बाकी सभी अंकों से बिल्कुल अलग होते हैं। इनकी जिंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत तेज चलते हैं, लेकिन सफलता भी बहुत बड़ी मिलती है।

स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 4 वाले लोग बुद्धिमान, क्रांतिकारी सोच वाले और बेहद जिद्दी होते हैं। ये नियम तोड़ना पसंद करते हैं और अपना अलग रास्ता बनाते हैं। इनमें गजब का धैर्य होता है, लेकिन एक बार गुस्सा आ जाए तो विस्फोटक हो जाते हैं। ये दिखने में शांत लेकिन अंदर से तूफान लिए रहते हैं। लोग इन्हें अजीब या रहस्यमय समझते हैं। ये दोस्त कम लेकिन सच्चे रखते हैं।

सबसे बड़ी कमजोरियां और चुनौतियां

राहु की छाया होने से इनके जीवन में बार-बार अचानक परिवर्तन आते हैं। नौकरी, रिश्ते या पैसा अचानक चला जाता है और अचानक ही मिल भी जाता है। अविश्वास, शक करना, अकेलापन और मानसिक तनाव इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। 28-35 साल की उम्र में सबसे ज्यादा उथल-पुथल रहती है।

करियर और धन

मूलांक 4 वालों का करियर पारंपरिक नौकरियों में नहीं चलता। ये टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव वर्क, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, आयात-निर्यात, माइनिंग, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, फिल्म मेकिंग या राजनीति में कमाल करते हैं। इनके लिए फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस सबसे अच्छा रहता है। पैसा बहुत आता है, लेकिन खर्च भी बहुत होता है। 36-44 साल के बाद अचानक धन योग बनता है।

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन

प्यार में ये बहुत गहराई तक जाते हैं, लेकिन जल्दी कमिट नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिएस, जो इनकी आजादी समझे। मूलांक 4 वालों का सबसे अच्छा मैच मूलांक 1, 2, 5 और 7 से होता है। मूलांक 8 और 9 से तनाव रहता है। शादी देर से होती है, लेकिन ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होते हैं। हालांकि, पति-पत्नी में अक्सर बौद्धिक बहस चलती रहती है। अगर राहु बहुत पीड़ित हो, तो दो शादियां या लिव-इन रिलेशनशिप के भी योग बनते हैं।

राहु के प्रभाव को कम करने के आसान उपाय

  • हर शनिवार और बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
  • राहु का बीज मंत्र 'ॐ रां राहवे नमः' रोज 108 बार जपें।
  • काले-सफेद कंबल या काला तिल दान करें।
  • चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा जेब में रखें।
  • रात को सिरहाने पानी का गिलास रखकर सुबह पीपल में चढ़ाएं।
  • मूलांक 4 वालों को कभी भी काला या नीला रंग ज्यादा नहीं पहनना चाहिए।

मूलांक 4 वाले लोग आम नहीं होते। इनके जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं, उतनी ही बड़ी सफलता भी मिलती है। एलन मस्क, अर्नाल्ड श्वार्जनेगर, ओप्रा विन्फ्रे जैसे कई दिग्गज मूलांक 4 के ही हैं। बस राहु को संतुलित रखें, यह अंक आपको दुनिया की सबसे ऊंची जगह पहुंचा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

