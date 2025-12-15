अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोगों को जीवन में मिलती है बड़ी सफलता, राहु की कृपा से अचानक होता है धन लाभ

संक्षेप: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। यह अंक राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो अचानक बदलाव, अप्रत्याशित सफलता और बड़ा धन लाभ देने वाला ग्रह है।

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अंकों में से एक माना जाता है। यह अंक राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो अचानक बदलाव, अप्रत्याशित सफलता और बड़ा धन लाभ देने वाला ग्रह है। 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। ऐसे लोग जन्म से ही मेहनती, धैर्यवान, नवीन विचारों वाले और संघर्ष करने वाले होते हैं। राहु की विशेष कृपा इन पर बनी रहती है, जिससे जीवन में एक समय के बाद अचानक बड़ी सफलता और धन प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं इनके गुण और भाग्य के रहस्य।

स्वभाव और व्यक्तित्व मूलांक 4 वाले लोग बाहरी तौर पर शांत और गंभीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी विचारों वाले होते हैं। इनमें धैर्य की कोई कमी नहीं होती, ये वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं और हार नहीं मानते हैं। राहु की वजह से इनका स्वभाव थोड़ा विद्रोही और अलग होता है।

मूलांक 4 के लोग तकनीक, रिसर्च, इंजीनियरिंग, राजनीति, कानून या गुप्त विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं करते। राहु की कृपा से इनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत होता है और मुश्किल समय में भी ये डटकर मुकाबला करते हैं। हालांकि, कभी-कभी इनमें चिड़चिड़ापन या अकेलापन भी आ जाता है, लेकिन यही गुण इन्हें सफल बनाता है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन प्रेम में मूलांक 4 वाले बहुत गंभीर और वफादार होते हैं। ये जल्दी प्यार में नहीं पड़ते, लेकिन एक बार प्यार हुआ तो जीवनभर निभाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन शुरुआत में थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन राहु की कृपा से बाद में बहुत सुखमय हो जाता है। जीवनसाथी समझदार और सहयोगी मिलता है। संतान सुख भी देर से लेकिन अच्छा मिलता है।

लड़कियों में यह अंक विशेष रूप से करियर ओरिएंटेड बनाता है। मूलांक 4 की लड़कियों को शादी के बाद भी सफलता मिलती है। बस इनको भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखना चाहिए, वरना गलतफहमियां हो सकती हैं।

स्वास्थ्य और सावधानियां स्वास्थ्य में इनको त्वचा, नसों, मानसिक तनाव या गुप्त रोग की शिकायत हो सकती है। राहु की वजह से कभी-कभी डिप्रेशन या अनिद्रा भी होती है। नशीले पदार्थों और गलत संगत से दूर रहें।

राहु को मजबूत करने के लिए शनिवार का व्रत रखें, काले तिल, सरसों का तेल या लोहे का दान करें। राहु मंत्र 'ॐ रां राहवे नमः' का जाप करें। ज्योतिषी से सलाह लेकर गोमेद रत्न धारण करें।

मूलांक 4 वाले लोग राहु ग्रह के प्रिय होते हैं। इनका जीवन शुरुआत में संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अंत में बड़ी सफलता और अपार धन इनके कदम चूमते हैं।