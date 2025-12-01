अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानिए कौन-सा दिन और रंग आपके लिए रहेगा भाग्यशाली

संक्षेप: अंक ज्योतिष में आपकी जन्म तारीख से मूलांक निकाला जाता, जो 1 से 9 के बीच में होता है। मान्यता है कि नया काम शुरू करना हो, गाड़ी-मकान खरीदना हो, इंटरव्यू देना हो या शादी-विवाह का मुहूर्त देखना हो, अगर आप अपने मूलांक के अनुसार सही दिन और सही रंग चुन लें तो सफलता कई गुना बढ़ जाती है।

अंक ज्योतिष में आपकी जन्म तारीख से मूलांक निकाला जाता, जो 1 से 9 के बीच में होता है। मान्यता है कि नया काम शुरू करना हो, गाड़ी-मकान खरीदना हो, इंटरव्यू देना हो या शादी-विवाह का मुहूर्त देखना हो, अगर आप अपने मूलांक के अनुसार सही दिन और सही रंग चुन लें तो सफलता कई गुना बढ़ जाती है और रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं।

मूलांक कैसे निकालें?

अगर आपका जन्म किसी महीने में 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होगा 2+8 = 10 → 1+0 = 1। वहीं अगर आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है, तो 3+0 = 3। आइए विस्तार से जानते हैं 1 से 9 तक हर मूलांक के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली दिन, रंग और तारीखें।

मूलांक - 1

किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। सूर्य के प्रभाव से इस मूलांक के जातकों को हर क्षेत्र में सम्मान मिलता है। मूलांक 1 के लोगों के लिए सबसे शुभ रंग पीला, सुनहरा, नारंगी और गोल्डन है। वहीं इस मूलांक के जातकों के लिए 1, 2 और 3 तारीख शुभ होता है। मूलांक 1 के लिए शुभ दिन रविवार माना जाता है।

मूलांक - 2

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है और इनके स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन को शांति और मां का आशीर्वाद देता है। इस मूलांक के जातकों के लिए 1, 2 और 4 तारीख शुभ होता है। रंग की बात करें, तो सफेद के साथ ही क्रीम, सिल्वर या हल्का हरा इनके लिए लकी होता है। मूलांक 2 के लिए शुभ दिन सोमवार माना जाता है।

मूलांक - 3

किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धन और गुरु कृपा देते हैं। इस मूलांक के जातकों के लिए पीला के साथ ही केसरी या गोल्डन रंग शुभ होता है। शुभ तारीखों की बात करें, तो इनके लिए 3, 6 और 9 तारीख भाग्यशाली होता है। मूलांक 3 के लिए शुभ दिन गुरुवार माना जाता है।

मूलांक - 4

अंक ज्योतिष के मुताबिक, 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इसके स्वामी राहु हैं। राहु अचानक सफलता और तकनीक का कारक है। मूलांक 4 के लिए शुभ दिन शनिवार और सोमवार माना जाता है। शुभ रंग की बात करें, तो भूरा और ग्रे इनके लिए लकी होता है। इस मूलांक के लोगों के लिए 4, 13 और 22 तारीख काफी ज्यादा सौभाग्यशाली होता है।

मूलांक - 5

किसी भी महीने में 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध हैं, जो व्यापार, बुद्धि और कम्युनिकेशन के कारक हैं। इस मूलांक के लोगों के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार है। मूलांक 5 के लोगों के लिए सफेद रंग काफी शुभ होता है। वहीं शुभ तारीखों की बात करें, तो इनके लिए 5 और 14 तारीख लकी होता है।

मूलांक - 6

अंक ज्योतिष के मुताबिक, 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो सुख, वैभव, प्रेम और लग्जरी के कारक हैं। इस मूलांक के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन और गुलाबी रंग काफी शुभ होता है। वहीं किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख इनके लिए सौभाग्यशाली होता है।

मूलांक - 7

7, 16, या 25 तारीख को जन्में लोगों का मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक वालों के स्वामी केतु, जो जातक को रचनात्मक बनाते हैं। इनके लिए सबसे भाग्यशाली दिन सोमवार और सबसे लकी रंग पीला है। मूलांक 7 के जातकों के लिए 7, 16 और 25 तारीख शुभ होता है।

मूलांक - 8

किसी भी महीने में 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि देव हैं। न्याय के देवता शनि मेहनत का फल और लंबी सफलता देते हैं। मूलांक 8 के लोगों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन शनिवार और सबसे लकी रंग नीला है। इस मूलांक के लोगों के लिए 8, 17 और 26 तारीख शुभ माना जाता है।

मूलांक - 9

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है और इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं। मंगल साहस, ऊर्जा और जीत देता है। मूलांक 9 के लोगों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन मंगलवार और सबसे लकी रंग लाल होता है। इस मूलांक के लोगों के लिए 9, 18 और 27 तारीख शुभ माना जाता है।