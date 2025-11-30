Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशिnumerology traits best career job business prediction by birth date
अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा जॉब या बिजनेस रहेगा बेस्ट

अंक ज्योतिष: जन्म की तारीख से जानिए आपके लिए कौन-सा जॉब या बिजनेस रहेगा बेस्ट

संक्षेप:

अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारी जन्म तारीख का एक अंक (मूलांक) हमारी सोच, स्वभाव, मेहनत करने का तरीका और सफलता की दिशा तय करता है।जन्म तारीख का मूलांक निकालकर आप जान सकते हैं कि आपके लिए नौकरी ज्यादा अच्छी रहेगी या अपना बिजनेस।

Sun, 30 Nov 2025 01:44 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारी जन्म तारीख का एक अंक (मूलांक) हमारी सोच, स्वभाव, मेहनत करने का तरीका और सफलता की दिशा तय करता है। मूलांक 1 से 9 के बीच में होता है। कई बार हम लाख कोशिशों के बाद भी सही करियर नहीं चुन पाते हैं। ऐसे में सिर्फ 2 मिनट में अपनी जन्म तारीख का मूलांक निकालकर आप जान सकते हैं कि आपके लिए नौकरी ज्यादा अच्छी रहेगी या अपना बिजनेस और कौन-सा क्षेत्र आपको सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा सफल बनाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक कैसे निकालें?

उदाहरण:

  • 7 तारीख - मूलांक 7
  • 19 तारीख - 1 + 9 = 10 → 1 + 0 = 1
  • 28 तारीख - 2 + 8 = 10 → 1 + 0 = 1
  • अब जानिए 1 से 9 तक हर मूलांक के लिए सबसे शुभ करियर और बिजनेस:

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28 तारीख)

  • स्वभाव: लीडर, आत्मविश्वास से भरे, स्वतंत्रता प्रिय
  • सबसे अच्छा: अपना बिजनेस या टॉप लेवल मैनेजमेंट
  • नौकरी में जल्दी बोर हो जाते हैं, खासकर जब बॉस बहुत कंट्रोलिंग हो
  • बेस्ट फील्ड: स्टार्टअप, पॉलिटिक्स, सरकारी अफसर (IAS/IPS), रियल एस्टेट, सोलर एनर्जी, ज्वेलरी, इवेंट मैनेजमेंट, AI स्टार्टअप, एडटेक या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करें।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29 तारीख)

  • स्वभाव: संवेदनशील, टीम प्लेयर, रचनात्मक, जोखिम से डरते हैं
  • सबसे अच्छा: स्थिर नौकरी या पार्टनरशिप बिजनेस
  • अकेले हाई रिस्क बिजनेस ना करें
  • बेस्ट फील्ड: HR, काउंसलिंग, होटल-टूरिज्म, नर्सिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, डेयरी, इंटीरियर डेकोरेशन, वेडिंग प्लानिंग, मेंटल हेल्थ कोचिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग या ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड बहुत चलेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 तारीख)

  • स्वभाव: क्रिएटिव, बोलने में माहिर, नियम पसंद
  • सबसे अच्छा: सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी (स्थिरता चाहिए)
  • अस्थिर बिजनेस से बचें
  • बेस्ट फील्ड: टीचिंग, कोचिंग, जर्नलिज्म, लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पब्लिशिंग, यूट्यूब एजुकेशन चैनल या कोचिंग इंस्टिट्यूट शुरू करें – स्थिर इनकम की गारंटी।

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख)

  • स्वभाव: मेहनती, प्रैक्टिकल, बदलाव से थोड़ा डरते हैं
  • सबसे अच्छा: टेक्निकल नौकरी या अपना आईटी बिजनेस
  • ट्रेडिंग में सावधानी बरतें
  • बेस्ट फील्ड: सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयात-निर्यात, AI, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू करें।

मूलांक 5 (5, 14, 23 तारीख)

  • स्वभाव: तेज दिमाग, रिस्क लेने वाले, घूमना-फिरना पसंद
  • सबसे अच्छा: बिजनेस या फ्रीलांसिंग
  • रूटीन 9-5 जॉब में घुटन महसूस करते हैं
  • बेस्ट फील्ड: डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, ट्रैवल, स्टॉक मार्केट, सेल्स, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, अमेजॉन-फ्लिपकार्ट सेलर या ड्रॉपशिपिंग बिजनेस में सबसे तेज पैसा।

मूलांक 6 (6, 15, 24 तारीख)

  • स्वभाव: लग्जरी पसंद, क्रिएटिव, देखभाल करने वाले
  • सबसे अच्छा: क्रिएटिव बिजनेस या लग्जरी फील्ड
  • सख्त अनुशासन वाली जॉब नहीं चलती
  • बेस्ट फील्ड: फैशन डिजाइन, ब्यूटी सैलून, होटल-रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइन, ज्वेलरी, फिल्म-टीवी, लग्जरी वेडिंग प्लानिंग, प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड या कैफे चेन शुरू करें।

मूलांक 7 (7, 16, 25 तारीख)

  • स्वभाव: गहरी सोच, आध्यात्मिक, अकेले रहना पसंद
  • सबसे अच्छा: रिसर्च या ज्ञान आधारित काम
  • शोर-शराबे वाली जॉब नहीं सूट करती
  • बेस्ट फील्ड: ज्योतिष, लेखन, रिसर्च, योग-मेडिटेशन, फार्मेसी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन ज्योतिष सर्विस या स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल से करोड़ों कमाई।

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख)

  • स्वभाव: मेहनती, न्यायप्रिय, देर से लेकिन बड़ी सफलता
  • सबसे अच्छा: सरकारी नौकरी या लॉन्ग टर्म बिजनेस
  • बेस्ट फील्ड: जज, वकील, IAS, रियल एस्टेट, फाइनेंस, आयरन-स्टील, NGO
  • 35 साल के बाद अचानक बहुत बड़ा ब्रेकथ्रू मिलेगा

मूलांक 9 (9, 18, 27 तारीख)

  • स्वभाव: जोशीला, साहसी, लीडरशिप
  • सबसे अच्छा: बिजनेस या लीडरशिप रोल
  • बेस्ट फील्ड: आर्मी, पुलिस, सर्जन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, मसाला बिजनेस, डिफेंस, मेडिकल या प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी सफलता।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology Weekly Numerology Numerology Horoscope अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने