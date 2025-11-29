चापलूस लोगों को पसंद नहीं करती इन तारीखों को जन्मी लड़कियां, सफलता की पेश करती हैं मिसाल

संक्षेप: अंक ज्योतिष में 8, 17 या 26 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 8 होता है। यह अंक शनि और राहु दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए इन लड़कियों में गजब का धैर्य, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान भरा होता है।

अंक ज्योतिष में 8, 17 या 26 तारीख को जन्मी लड़कियों का मूलांक 8 होता है। यह अंक शनि और राहु दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए इन लड़कियों में गजब का धैर्य, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान भरा होता है। ये चापलूसी, झूठ और दिखावा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करतीं। इनकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, लेकिन अंत में ये सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती हैं।

स्वभाव – मजबूत, सच्ची और बेबाक मूलांक 8 की लड़कियां जन्म से ही बहुत समझदार और गंभीर होती हैं। इनका व्यक्तित्व इतना दमदार होता है कि लोग इनके सामने झूठ नहीं बोल पाते। चापलूस या मीठी-मीठी बातें करने वाले इनसे दूर भागते हैं क्योंकि ये सीधे सच सुनाती हैं। ये दोस्त कम रखती हैं, लेकिन जो रखती हैं, उनके लिए जान दे देती हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता बहुत होती है। लोग इन्हें ठंडी या घमंडी समझते हैं, पर असल में ये सिर्फ फालतू लोगों से दूरी बनाती हैं।

प्यार और वैवाहिक जीवन – वफादार लेकिन सख्त ये लड़कियां प्यार में बहुत गहराई तक जाती हैं, लेकिन चापलूसी करने वाले लड़कों को तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो ईमानदार, मेहनती और इनके बराबर हो। मूलांक 8 की लड़कियां देर से शादी करती हैं, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करती हैं। शादी के बाद भी ये घर की मालकिन होती हैं – पति इनका बहुत सम्मान करता है। सबसे अच्छा मैच मूलांक: 2, 4 और 8। मूलांक 3, 6, 9 से तनाव रहता है।

करियर और सफलता – संघर्ष के बाद शिखर इनके जीवन में शुरुआती 28-35 साल बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं। नौकरी-बिजनेस में बार-बार रुकावटें आती हैं, लेकिन 35-36 साल के बाद अचानक किस्मत चमकती है। ये लड़कियां लॉ, जज, IAS-IPS, साइंस, फाइनेंस, रियल एस्टेट, माइनिंग, सर्जन, रिसर्च या कॉर्पोरेट सीईओ बनकर सबसे आगे रहती हैं। दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, किरण बेदी जैसी कई दिग्गज मूलांक 8 की ही हैं। इस मूलांक के जातक सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ती हैं।

शनि-राहु के प्रभाव को संतुलित करने के उपाय हर शनिवार को सरसों का तेल दान करें या पीपल में चढ़ाएं।

शनिवार को काले तिल की मिठाई गरीबों में बांटें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः रोज 108 बार जपें।

नीला नीलम केवल ज्योतिषी की सलाह से ही पहनें।

काले या नीले रंग के कपड़े कम पहनें, बैंगनी या गहरा हरा ज्यादा शुभ है।

शनिवार को नॉन-वेज और शराब से दूर रहें। मूलांक 8 की लड़कियां कभी हार नहीं मानतीं। इनका जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल होता है। ये साबित करती हैं कि बिना चापलूसी के भी इंसान दुनिया की सबसे ऊंची जगह पहुंच सकता है।