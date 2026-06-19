Numerology: सुख-समृद्धि और सौभाग्य पाने के लिए जन्म की तारीख अनुसार करें ये आसान उपाय

Numerology: अपनी जन्म तारीख के अनुसार ये आसान उपाय अपनाकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करें। मूलांक 1 से 9 के लिए टोटके, जो धन, शांति और किस्मत को मजबूत बनाते हैं। जानिए अपने मूलांक का खास उपाय।

हर इंसान की किस्मत अलग होती है। जन्म तारीख के आधार पर ग्रहों का प्रभाव भी अलग-अलग रहता है। इसलिए एक ही उपाय हर किसी के लिए काम नहीं करता है। अगर आप सही समय और अपनी जन्म तिथि के अनुसार, कुछ आसान उपाय करते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव बहुत तेजी से आ सकता है। अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से मूलांक निकाला जाता है, जो 1 से 9 तक होता है। इन मूलांकों को ध्यान में रखकर उपाय करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

मूलांक 1 (1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग) आप नेतृत्व करने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। सूर्य आपका स्वामी ग्रह है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दाहिने हाथ में लाल धागा बांधें। इसे नियमित रूप से पहनने से आपके अंदर की ऊर्जा मजबूत होती है और सौभाग्य के नए रास्ते खुलते हैं। रोज सुबह इसे बांधते समय मन में सकारात्मक विचार रखें। इससे आपकी मेहनत का फल जल्दी मिलने लगेगा और जीवन में सम्मान बढ़ेगा।

मूलांक 2 (2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग) आप भावुक और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है। चंद्रमा आपका स्वामी ग्रह है। घर में छोटा पानी का फव्वारा लगाएं या चांदी की पायल पहनें। इससे मानसिक शांति मिलती है और धन-समृद्धि के योग बनते हैं। पानी का फव्वारा उत्तर दिशा में रखें। रोज शाम को इसे साफ करें। इससे घर का माहौल शांत और सकारात्मक बना रहेगा।

मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग) आप आशावादी और आध्यात्मिक सोच रखने वाले होते हैं। गुरु आपका स्वामी ग्रह है। तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनें। इससे भाग्य मजबूत होता है और जीवन में विकास के नए रास्ते खुलते हैं। अंगूठी पहनते समय 'ॐ बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।

मूलांक 4 (4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग) आप मेहनती और विद्रोही स्वभाव के होते हैं। राहु आपका प्रभावशाली ग्रह है। गले में 'ॐ' का छोटा पेंडेंट पहनें। इससे मन की अशांति कम होती है और सफलता की राह आसान बनती है। पेंडेंट रोज पहनें और रात को उतारकर साफ जगह पर रखें। इससे आपकी मेहनत का सही फल मिलेगा और बाधाएं कम होंगी।

मूलांक 5 (5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग) आप बातूनी और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। बुध आपका स्वामी ग्रह है। हमेशा अपने पास मोर पंख रखें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। मोर पंख को पूजा घर या अलमारी में रखें। रोज इसे देखकर सकारात्मक सोचें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी और नए अवसर मिलेंगे।

मूलांक 6 (6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग) आप देखभाल करने वाले और प्यार भरे स्वभाव के होते हैं। शुक्र आपका स्वामी ग्रह है। लक्ष्मी-गणेश की छोटी चांदी की सिक्की हमेशा साथ रखें। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है। सिक्की को पर्स या जेब में रखें। रोज इसे छूकर प्रार्थना करें। इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी।

मूलांक 7 (7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग) आप शांत और अकेले में समय बिताना पसंद करते हैं। केतु आपका प्रभावशाली ग्रह है। जेब में हमेशा तेजपत्ता रखें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और रास्ते की बाधाएं दूर होती हैं। तेजपत्ता रोज बदलें। इससे आपकी सोच स्पष्ट रहेगी और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

मूलांक 8 (8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग) आप अनुशासित और कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं। शनि आपका स्वामी ग्रह है। अनामिका उंगली में घोड़े की नाल वाली अंगूठी पहनें। इससे जीवन की परेशानियां कम होती हैं और सौभाग्य आता है। अंगूठी शनिवार को पहनें। इससे आपकी मेहनत का सही फल मिलेगा।

मूलांक 9 (9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग) आप जुनूनी और मेहनती स्वभाव के होते हैं। मंगल आपका प्रभावशाली ग्रह है। हमेशा चंदन अपने पास रखें। इससे करियर में सफलता मिलती है और धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। चंदन की तिलक रोज लगाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी।