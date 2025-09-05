numerology number 2 should marry these people mulank 2 walo ko kisse shadi karna chahiye Numerology: मूलांक 2 वालों को पलकों पर बिठाकर रखते हैं ये लोग, इनसे करनी चाहिए शादी, numerology in hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशिnumerology number 2 should marry these people mulank 2 walo ko kisse shadi karna chahiye

Numerology: मूलांक 2 वालों को पलकों पर बिठाकर रखते हैं ये लोग, इनसे करनी चाहिए शादी

Numerology Number 2 Marriage: मूलांक 2 वाले काफी इमोशनल और सेंसेटिव होते हैं। ऐसे में इनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करें और इनके साथ तालमेल भी बिठा सकें। नीचे जानिए कि आखिर इस मूलांक के लिए किस मूलांक के पार्टनर सबसे सही होते हैं?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 10:10 AM
share Share
Follow Us on
Numerology: मूलांक 2 वालों को पलकों पर बिठाकर रखते हैं ये लोग, इनसे करनी चाहिए शादी

Numerology Number 2 Partner: किसी भी व्यक्ति की बर्थडेट से उसका मूलांक पता चल जाता है। अगर कुंडली ना हो तो भी मूलांक की मदद से किसी के बारे में भी मेजर चीजें जानी जा सकती हैं। किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वालों का ग्रह स्वामी चंद्रमा होता है। ऐसे में ऐसे लोग काफी इमोशनल, शांत और सेंसेटिव होते हैं। इस वजह से मूलांक 2 वालों को अपना पार्टनर बहुत सोच समझकर ही चुनना चाहिए। आज बात करेंगे मूलांक 2 वालों के लिए कौन से मूलांक के लोग सूटेबल हो सकते हैं।

मूलांक 2 वालों के लिए परफेक्ट हैं ये लोग

न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 2 वालों के लिए 1, 3, 4 और 6 मूलांक वाले जातक सबसे बेस्ट होते हैं। मूलांक 1 वाला शख्स इनके लिए काफी आइडियल हो सकता है। मूलांक 1 और 2 दोनों स्वभाव से काफी अलग होते हैं लेकिन आपसी समझदारी से दोनों अच्छा बैलेंस बनाते हैं। इन दोनों की शादी में भरोसा ही सबसे बड़ी नींव होता है। मूलांक 3 वाले लोग काफी एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं और मूलांक 2 वालों के साथ इनकी खूब पटती है। इन दोनों के मिलने से सुख-समृद्धि का आगमन होता है। मूलांक 4 वाले काफी प्रैक्टिकल होते हैं और इमोशनल मूलांक 2 वालों के लिए ये अच्छा सपोर्ट बनते हैं। वहीं मूलांक 6 और 2 की भी खूब बनती है।

ये भी पढ़ें- Numerology: मूलांक 1 वालों के लिए लकी होता है ऐसा पार्टनर, शादी के बाद आता है गुडलक

इन लोगों से बचें मूलांक 2 वाले लोग

मूलांक 2 के जातक अगर शादी के लिए लोगों से मिल-जुल रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मूलांक 5, 7, 8 या फिर 9 का ना हो। इन चारों मूलांक के साथ नंबर 2 वालों की नहीं बनती है। ये चारों मूलांक 2 के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसे में लड़ाई-झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इनके बीच कोई इमोशनल स्पेस भी नहीं होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)