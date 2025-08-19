Numerology number 1 people traits qualities and weakness Numerology: दूसरों के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं इस मूलांक के लोग, जानें खूबियां, numerology in hindi - Hindustan
Numerology number 1 people traits qualities and weakness

Numerology: दूसरों के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं इस मूलांक के लोग, जानें खूबियां

Numerology Number 1: मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह सूर्य होता है। ऐसे लोग जन्म से ही काफी निडर होते हैं। मूलांक 1 वालों को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। नीचे विस्तार से जानिए कि मूलांक 1 वालों के और क्या-क्या गुण होते हैं? साथ ही इनकी कमियों को भी जानिए।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 11:53 AM
कोई भी व्यक्ति कैसा है? या किसी स्थिति में वह किस तरह से रिएक्ट करता है? इसका पता उसकी बर्थ डेट से लगाया जा सकता है। अंकशास्त्र में इस बात का जिक्र है कि हर तारीख पर जन्मे लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है। वहीं कुछ तारीख ऐसी हैं जिनके योग पर एक ही तारीख आती है। तो ऐसे में इन तारीखों पर जन्मे लोगों का स्वभाव लगभग एक सा होता है। आज बात करेंगे मूलांक 1 वालों की। किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 1 होगा। बता दें कि मूलांक 1 वालों का स्वामी ग्रह सूर्य होता है।

ऐसे होते हैं मूलांक 1 वाले लोग

मूलांक 1 से ताल्लुक रखने वाले लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। ये काफी साहसी होते हैं। जीवन में आने वाले किसी भी तरह की परेशानी को ये आसानी से पार कर ले जाते हैं। जल्दी परेशान नहीं होते हैं। इन्हें किसी के अंडर रहकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूलांक 1 वाले लोग ज्यादातर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इस मूलांक के जातकों पर भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। वहीं स्वामी ग्रह सूर्यदेव होने की वजह से उनकी कृपा भी मूलांक 1 वालों पर खूब बरसती है। सूर्य की वजह से ही इन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

मूलांक 1 वालों की कमी

इनके अंदर एक चीज की कमी है और वो है स्वार्थी होना। हालांकि इसी वजह से ये सफलता का स्वाद भी चखते हैं। कई बार इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन आखिर में जीत इनकी ही होती है। मूलांक 1 वालों को पंसद है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग जानें और कई बार इसी वजह से इनका मन शांत नहीं रह पाता है। मूलांक 1 वालों को रविवार और सोमवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)