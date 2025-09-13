Numerology: इस मूलांक में कूट-कूटकर भरा होता है कॉन्फिडेंस, लकी होते हैं ये 5 रंग
Numerology Number: अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ मूलांक के जातकों की किस्मत अलग ही चमकती है। आज बात करेंगे ऐसे मूलांक की जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट-कूटकर भरा होता है। साथ ही ये अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स से हर किसी का दिल जीत लेते हैं।
न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में 1 से लेकर 9 नंबर तक के मूलांकों के बारे में बताया गया है। ये मूलांक लोगों की जन्मतिथि के आधार पर होते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि ये योग को ही मूलांक कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक पता हो तो उसके स्वभाव के बारे में तो आप जान ही लेंगे। साथ ही उसके करियर, शादी और बाकी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अंकशास्त्र में कुछ मूलांकों को काफी अच्छा और लकी भी बताया गया है। आज बात करेंगे उस मूलांक की जिनमें कॉन्फिडेंस कूट-कूटकर भरा होता है।
इस मूलांक के लोग होते हैं काफी कॉन्फिडेंस
शास्त्र के हिसाब से मूलांक 1 वाले जातकों में भर-भरकर कॉन्फिडेंस होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी सूर्य देव हैं। ऐसे में मूलांक 1 वालों को करियर में खूब सफलता मिलती है। साथ ही अपने जबरदस्त कॉन्फिडेंस की वजह से ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी होते हैं। इन्हें लोगों के बीच अपनी जान-पहचान बढ़ाना अच्छा भी लगता है और इसमें काम आता है उनका कम्यूनिकेशन स्किल्स। मूलांक 1 वालों की कम्यूनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छी होती है और यही वजह है कि ये लोगों का दिल जल्दी जीत भी लेते हैं।
मूलांक 1 वालों का लकी रंग
अगर मूलांक 1 वाले जातकों को अपने ग्रह स्वामी को ध्यान रखते हुए कुछ चीजों का उपाय जरूर करना चाहिए। अगर ये लोग कुछ रंगों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ज्यादा करेंगे तो इनके लिए काफी अच्छा होगा। सूर्य देव से संबंधित होने के नाते मूलांक 1 वालों को उसी से जुड़े रंगों को अपनी जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अंकशास्त्र के हिसाब से मूलांक 1 वालों को पीला, लाल, नारंगी और गोल्डन रंग को अपने आसपास ज्यादा रखना चाहिए। अगर मूलांक 1 के जातक इन चारों रंग के कपड़े पहनेंगे तो इनके लिए और भी शुभ होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्ज्ञ विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।