मूलांक 9 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: जोश को मिलेगी आज नई दिशा, सही प्लानिंग दिलाएगी बड़ी सफलता
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 9 Rashifal Prediction: जल्दबाजी से बचें, शांत मन और सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा। अंक 7 वालों के लिए खास सावधानियां और उपाय।
Numerology Horoscope Today, 21 June 2026: आज मूलांक 9 वाले लोगों के लिए जोश और ऊर्जा से भरा दिन है। मंगल की सक्रियता आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, जबकि मूलांक 3 बातचीत को प्रभावशाली बनाएगा और भाग्यांक 1 पहल करने का साहस देगा। लेकिन इस जोश को सही दिशा देने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिना सोचे-समझे कदम ना उठाएं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायी साबित होगा।
प्रेम और रिश्ते
आज रिश्तों में आपकी बातों में दम रहेगा, लेकिन वही दम कभी-कभी सख्त भी लग सकता है। अगर कोई मुद्दा लंबे समय से अटका है, तो उसे सुलझाने का अच्छा मौका है। पार्टनर या परिवार के सदस्य से बात करते समय पहले उनकी पूरी बात सुनें, फिर अपनी राय रखें। बच्चों या जीवनसाथी के सामने ऊंची आवाज में बहस करने से बचें। मंगल आपको सुरक्षा की भावना देता है, लेकिन इसे तकरार में बदलने से रिश्ते पर असर पड़ सकता है। आज एक सधी हुई और नरम बातचीत से भरोसा बढ़ेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता साफ दिखेगी। जहां दूसरे सोचते रह जाएं, वहां आप आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने का मन बना सकते हैं। नया प्रोजेक्ट, अतिरिक्त काम या कोई चुनौतीपूर्ण टास्क हाथ लग सकता है। मूलांक 3 आपको अपनी बात अच्छे से रखने में मदद करेगा। लेकिन किसी भी मेल, रिपोर्ट, फॉर्म या जरूरी कागज को भेजने से पहले दोबारा जांच जरूर कर लें। जल्दबाजी में कोई छोटी गलती बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज नई पढ़ाई की शुरुआत या कठिन विषय को समझने का अच्छा दिन है। सही प्लानिंग के साथ आपका जोश बड़ी सफलता दिला सकता है।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आज सक्रियता अच्छी रहेगी। रुका हुआ भुगतान, बिल या कोई पुराना हिसाब निपटाने का मन बन सकता है। यह कदम मन को हल्का करेगा और आगे के लिए रास्ता साफ करेगा। अगर कोई नया मौका या निवेश का प्रस्ताव आए, तो उसकी पूरी शर्तें और डिटेल्स अच्छे से समझ लें। मंगल तेज नतीजे चाहता है, लेकिन बिना जांचे आगे बढ़ना नुकसान पहुंचा सकता है। खर्च में संतुलन रखें और जरूरी चीजों पर ही ध्यान दें। आज का दिन आर्थिक मामलों को व्यवस्थित करने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का है।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन इसका सही उपयोग करना जरूरी है। ज्यादा देर तक एक ही रफ्तार में काम करने से सिर गर्मी, मांसपेशियों में खिंचाव या थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लें, पानी ज्यादा पिएं और हल्की सैर या खिंचाव वाले व्यायाम करें। मंगल की वजह से हाथ और चाल तेज रहती है, इसलिए रसोई, ड्राइविंग या किसी औजार के इस्तेमाल में खास ध्यान रखें। मन शांत रखने के लिए दिन में कुछ मिनट गहरी सांसें लें। संतुलित दिनचर्या का पालन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि जोश के साथ-साथ सही प्लानिंग और सावधानी भी जरूरी है। थोड़ी समझदारी से आपका जोश नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: लाल, मैरून, गुलाबी
शुभ दिशा: दक्षिण
आज की सलाह: पहले जांच कीजिए, फिर पूरे भरोसे से कदम बढ़ाइए।
एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति न दें। आधी जानकारी लेकर बहस शुरू न करें। जल्दी में भेजा गया डॉक्यूमेंट फिर से चेक करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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