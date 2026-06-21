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मूलांक 8 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: जिम्मेदारियों का बोझ होगा हल्का, करियर और बिजनेस में खुलेंगे नए रास्ते

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 8 Rashifal Prediction: जल्दबाजी से बचें, शांत मन और सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा। अंक 7 वालों के लिए खास सावधानियां और उपाय।

मूलांक 8 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: जिम्मेदारियों का बोझ होगा हल्का, करियर और बिजनेस में खुलेंगे नए रास्ते

Numerology Horoscope Today, 21 June 2026: आज मूलांक 8 वाले लोगों के लिए राहत और प्रगति का दिन है। शनि की ऊर्जा आपको जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से निपटाने की ताकत देगी। मूलांक 3 की वजह से बातचीत अच्छी रहेगी और भाग्यांक 1 आपको पहल करने का साहस देगा। धीरे-धीरे पुरानी अटकी हुई चीजें आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। बोझ हल्का होगा और नए रास्ते खुलेंगे, बस धैर्य बनाए रखें।

प्रेम और रिश्ते

आज परिवार और पार्टनर के साथ बातचीत में नरमी और स्पष्टता दोनों जरूरी रहेगी। पुरानी बातों या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। आपका शांत और समझदार तरीका रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अगर कोई दूरी महसूस हो रही है, तो चुप रहने के बजाय साफ-सुथरे शब्दों में अपनी बात रखें। बच्चों या जीवनसाथी के सामने ऊंची आवाज से बचें। आज का दिन रिश्तों में भरोसा बढ़ाने और छोटी-छोटी खटास दूर करने का है। सही समय पर की गई एक अच्छी बातचीत पूरे दिन का माहौल बदल सकती है।

शिक्षा और करियर

काम की जगह अतिरिक्त जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। शुरू में थोड़ा बोझ लगेगा, लेकिन शनि की कृपा से मेहनत का फल मिलेगा। मूलांक 3 आपको अपनी बात व्यवस्थित ढंग से रखने में मदद करेगा। नई टीम, नया रोल या अलग टारगेट सामने आए तो डरने की बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए भी आज पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने और कठिन टॉपिक्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ने का अच्छा दिन है। जल्दबाजी ना करें, सही प्लानिंग से सफलता मिलेगी। करियर और बिजनेस में नए अवसर खुलने के संकेत हैं।

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धन और वित्त

आज पुराने बकाया, लंबित बिल या अधूरे वादों को निपटाने का अच्छा समय है। इससे मन हल्का होगा और आर्थिक मामलों में स्पष्टता आएगी। कोई नया मौका दिखे तो उसकी पूरी शर्तें समझ लें। अंक 8 वाले लोग अनुशासन पसंद करते हैं, इसलिए खर्च और कमाई का हिसाब साफ रखें। उधार लेने या देने से पहले दोबारा सोचें। आज का दिन आर्थिक बोझ कम करने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का है। छोटे-छोटे कदम लेकर आगे बढ़ें तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

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स्वास्थ्य और कल्याण

आज थकान जिम्मेदारियों के बोझ से ज्यादा महसूस हो सकती है। कंधे, पीठ या घुटनों में जकड़न रह सकती है। ज्यादा काम ना करने की कोशिश करें और बीच-बीच में ब्रेक लें। हल्का व्यायाम, सैर या योग दिन को बेहतर बना सकता है। शनि सादगी पसंद करता है, इसलिए भोजन में संतुलन रखें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। मन शांत रखने के लिए थोड़ा समय अकेले में बिताएं। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने से शरीर और मन दोनों तरोताजा रहेंगे।

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आज का दिन आपको सिखा रहा है कि जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें धैर्य से निपटाएं। सही प्लानिंग और शांत व्यवहार से करियर, बिजनेस और रिश्तों में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

आज की सलाह: जिम्मेदारी निपटाइए, तभी नया दरवाजा भरोसे से खुलेगा।

एलर्ट्स: पुराना भुगतान फिर से टालना बोझ बढ़ा सकता है। सिर्फ आदत के कारण नया मौका न छोड़ें। परिवार की बात में चुप्पी को समाधान न मानें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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