मूलांक 7 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: जल्दबाजी से बचें, शांत मन और सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 7 Rashifal Prediction: जल्दबाजी से बचें, शांत मन और सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा। अंक 7 वालों के लिए खास सावधानियां और उपाय।
Numerology Horoscope Today, 21 June 2026: आज मूलांक 7 वाले लोगों के लिए धैर्य और सावधानी का दिन है। केतु की ऊर्जा आपको भीतर की आवाज सुनने की याद दिलाएगी, लेकिन मूलांक 3 की तेज़ी और भाग्यांक 1 की जिद आपको जल्दबाजी की ओर धकेल सकती है। अगर आप रुककर सोचेंगे और हर बात को अच्छे से परखेंगे, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। हड़बड़ी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि छोटी लापरवाही बाद में बड़ी समस्या बन सकती है।
मूलांक 7 का लव राशिफल
आज रिश्तों में चुप रहने की बजाय साफ-सुथरी बातचीत ज्यादा जरूरी रहेगी। केतु आपको अंदर की ओर ले जाता है, इसलिए कभी-कभी आप चुप हो जाते हैं और सामने वाला इसे नाराजगी समझ लेता है। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की कोई आदत खटक रही है, तो तुरंत तीखा जवाब देने के बजाय थोड़ी देर शांत रहकर बाद में सही शब्दों में बात करें। बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बहस करने से बचें। आपका शांत और समझदार व्यवहार ही घर का माहौल अच्छा रखेगा। रिश्तों में दबाव कम रखें, तो दिन सुखद रहेगा।
शिक्षा और करियर
काम की जगह दिमाग तेज चलेगा और नई बातें समझने में आसानी होगी। लेकिन निर्देश, टाइमिंग या तरीके को लेकर खीझ बढ़ सकती है। आप सही बात पकड़ लेंगे, पर उसे कैसे पेश करना है यह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मीटिंग, मेल या कॉल में पहले तथ्य साफ करें, फिर अपनी राय रखें। स्टूडेंट्स को नोट्स, डेट और असाइनमेंट की डिटेल्स दोबारा चेक करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम पूरा करने की कोशिश ना करें। सही प्लानिंग और थोड़ी सावधानी से आज का काम अच्छा निपट जाएगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आज जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। कोई भुगतान, बिल, फीस या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय रकम और डिटेल्स एक बार जरूर मिला लें। केतु अक्सर छोटी-छोटी चूक बाद में पकड़ाता है। दिखावे या मन बहलाने के लिए अनावश्यक खर्च करने का मन हो सकता है, लेकिन उसे थोड़ा रोककर देखें। अगर किसी को पैसे देने या लेने हैं, तो समय और तरीका पहले से साफ कर लें। आज की ऊर्जा सावधानी से चलने की सलाह दे रही है, तो आर्थिक मामलों में लापरवाही ना बरतें।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज चिड़चिड़ापन शरीर में अकड़न, सिर के पीछे भारीपन या आंखों में थकान के रूप में दिख सकता है। तेज चलना, तेज काम करना या रसोई, बिजली, सीढ़ी जैसी जगहों पर लापरवाही न करें। 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हल्का व्यायाम या छोटी सी सैर भी तरोताजा कर देगी। केतु को शांति पसंद है, इसलिए थोड़ा एकांत और आराम देकर दिन को संतुलित रखें।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि जल्दबाजी से बचें, शांत मन रखें और हर काम में सही प्लानिंग करें। थोड़ी सावधानी से आपका दिन अच्छा और फलदायी रहेगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
आज की सलाह: पहले रुकें, फिर देखें, उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें।
एलर्ट्स: चिढ़ में काम की रफ्तार ना बढ़ाएं। बच्चों की पढ़ाई पर गुस्से से बात उलटी पड़ सकती है। सीढ़ी, सड़क और बिजली से जुड़े काम में ढील ना दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र
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