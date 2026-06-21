मूलांक 6 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: अपनों से बढ़ेगी नजदीकियां, व्यावहारिक सोच से करियर में मिलेगी सफलता
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 6 Rashifal Prediction: अपनों से बढ़ेंगी नजदीकियां और व्यावहारिक सोच से करियर में मिलेगी सफलता। शुक्र की ऊर्जा से मिलेगा संतुलन और अच्छे फैसले। जानिए आज प्रेम, रिश्ते, धन और स्वास्थ्य पर क्या रहेगा असर। विस्तृत राशिफल पढ़ें।
Numerology Horoscope Today, 21 June 2026: आज मूलांक 6 वाले लोगों के लिए अपनों से नजदीकियां बढ़ाने और व्यावहारिक सोच अपनाने का दिन है। शुक्र की ऊर्जा आपको प्रेम और सुंदरता की ओर ले जाएगी, लेकिन मूलांक 3 की चतुराई और भाग्यांक 1 की स्पष्टता आपको याद दिलाएगी कि भावनाओं के साथ-साथ वास्तविकता को भी देखना जरूरी है। आज की ऊर्जा रिश्तों को गहरा बनाने और करियर में ठोस कदम उठाने में मदद करेगी।
प्रेम और रिश्ते
आज अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अच्छा समय है। अगर पार्टनर या किसी करीबी की कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही हो, तो मन में कहानी बनाने की बजाय सीधे और प्यार से बात कर लें। शुक्र आपको जोड़ने की प्रेरणा दे रहा है। छोटी-छोटी बातों में समझदारी दिखाएं, तो रिश्ते और मजबूत होंगे। परिवार में भी किसी पुरानी नाराजगी को सुलझाने का मौका मिल सकता है। आज भावनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ दूसरे की भावनाओं को भी सम्मान दें। इससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपकी अंदरूनी शांति बनी रहेगी।
शिक्षा और करियर
करियर में आज व्यावहारिक सोच आपको आगे बढ़ाएगी। काम में जहां पहले सिर्फ उत्साह था, वहां अब ठोस योजना और रणनीति काम आएगी। ऑफिस में टीम के साथ बेहतर तालमेल बनेगा और कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल रही है, तो उसे विस्तार से समझकर आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी रहेगी, खासकर प्रैक्टिकल विषयों में। आज जो काम आप हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने की ताकत भी मिलेगी। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं।
धन और वित्त
आर्थिक मामलों में आज संतुलन बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। शुक्र की वजह से सुविधा और सुंदर चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है, लेकिन भाग्यांक 1 आपको सोच-समझकर खर्च करने की सलाह दे रहा है। कोई बड़ा खर्च या निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। साझा खर्च या उधार-ऋण के मामले में स्पष्टता रखें। आज का दिन सामान्य आय के साथ खर्च पर नियंत्रण रखने का है। अगर कोई पुराना बकाया या रिफंड लंबित है, तो आज उसकी फॉलो-अप करने से अच्छा परिणाम मिल सकता है।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने की जरूरत है। आज ज्यादा मीठा या भारी खाना पेट पर बोझ डाल सकता है। हल्का और सात्विक भोजन लें। शुक्र की ऊर्जा आपको सुंदरता और आराम की ओर ले जाएगी, इसलिए शाम को हल्की सैर या योगासन करना फायदेमंद रहेगा। भावनात्मक रूप से अगर कोई बात मन को छू रही है, तो उसे दबाने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। इससे मन हल्का रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी।
आज का दिन अपनों के साथ नजदीकियां बढ़ाने और करियर में व्यावहारिक कदम उठाने का है। संतुलित रवैया अपनाकर आप अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
आज की सलाह: उम्मीद से पहले स्थिति पूछें, फिर फैसला करें।
एलर्ट्स: किसी अपने पर मन ही मन भूमिका तय न करें। दोस्त की चुप्पी को तुरंत अस्वीकार ना मानें। सुविधा के नाम पर भावुक खर्च ना बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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