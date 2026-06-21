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मूलांक 5 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: सूर्य और बुध की ऊर्जा खोलेगी तरक्की के द्वार, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 4 Rashifal Prediction: सूर्य और बुध की मजबूत ऊर्जा तरक्की के नए द्वार खोलेगी। बातचीत में संतुलन और सावधानी रखें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। जानिए आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य के लिए क्या है खास। विस्तृत अंक राशिफल पढ़ें।

मूलांक 5 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: सूर्य और बुध की ऊर्जा खोलेगी तरक्की के द्वार, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today 21 June 2026: आज मूलांक 5 वाले लोगों के लिए सूर्य और बुध की मिली-जुली ऊर्जा सक्रिय है। मन हल्का, मिलनसार और बातों को संभालकर रखने वाला रहेगा। बुध आपको शब्दों, संकेतों और माहौल को जल्दी समझने की क्षमता देगा, जबकि सूर्य भीतर से आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएगा। आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप चतुराई के साथ नरमी का संतुलन बनाए रखें।

प्रेम और रिश्ते

आज रिश्तों में आपकी समझदारी सबसे ज्यादा काम आएगी। अगर पार्टनर का मूड ठीक ना हो या कोई बात आधी-अधूरी लग रही हो, तो तुरंत सफाई देने की बजाय पहले उनकी बात ध्यान से सुनें। लंबी बहस से बचकर छोटा, साफ और भरोसे वाला जवाब देना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। बुध की ऊर्जा आपको सही शब्द चुनने में मदद करेगी। बस यह ध्यान रखें कि मीठी बात के साथ मतलब भी स्पष्ट रहे, ताकि गलतफहमी ना हो। आज रिश्तों को मजबूत करने का अच्छा दिन है।

शिक्षा और करियर

कामकाज में बातचीत, कोऑर्डिनेशन और त्वरित फैसले लेने वाले मामले आज आगे बढ़ सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग, कॉल या फॉलो-अप के दौरान आप माहौल को सहज रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर कोई सहकर्मी से बात अटकी हुई है, तो पहले तीन मुख्य पॉइंट लिख लें, फिर बात करें। इससे मुद्दा भटकेगा नहीं। स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन और रिवीजन का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 5 की ऊर्जा आपको नई तरकीबें सुझाएगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें। विनम्र रहते हुए अपनी बात साफ रखें, तो करियर में अच्छी प्रगति दिखेगी।

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धन और वित्त

पैसों के मामले में आज स्पष्ट बातचीत बहुत जरूरी रहेगी। कोई भुगतान, ऑर्डर, फीस या साझा खर्च हो तो सिर्फ मौखिक सहमति पर भरोसा ना करें। छोटा लिखित कन्फर्मेशन या नोट रख लें। बुध कागजी काम और गणना का कारक है, इसलिए छोटी-छोटी एंट्री भी बाद में काम आ सकती है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन सुविधा के नाम पर अनावश्यक छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी को तुरंत हां कहने से पहले रकम और समय दोनों साफ-साफ पूछ लें। आज वित्तीय फैसले सोच-समझकर लें तो फायदा होगा।

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स्वास्थ्य और कल्याण

आज शरीर से ज्यादा दिमाग तेजी से सक्रिय रहेगा, जिससे थकान महसूस हो सकती है। लगातार बातचीत, मीटिंग या फोन कॉल के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठना फायदेमंद रहेगा। गला सूखना, हल्की बेचैनी या ध्यान बंटना आम हो सकता है। दिन में खूब पानी पिएं और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। अगर मन बहुत बिखरा लगे, तो अगले दो-तीन घंटे के काम कागज पर लिख लें। इससे दिमाग का बोझ कम होगा और ऊर्जा संतुलित रहेगी। हल्का व्यायाम या छोटी सैर भी अच्छी रहेगी।

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आज का दिन आपको सिखा रहा है कि चतुराई और नरमी दोनों को साथ लेकर चलें। सही शब्दों और साफ इरादों के साथ आगे बढ़ें तो तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

आज की सलाह: बोलने से पहले मुद्दा लिखें, फिर साफ शब्दों में रखें।

एलर्ट्स: फोन पर अधूरी बात छोड़ने से गलत मतलब निकल सकता है। सिर्फ माहौल बचाने के लिए गलत वादा न करें। साझा खर्च में बोले गए आंकड़े दोबारा जांच लें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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