मूलांक 4 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: सूझबूझ से सुलझेंगे रिश्ते और आर्थिक मामले
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 4 Rashifal Prediction: आज सूझबूझ और धैर्य से रिश्ते सुलझेंगे, आर्थिक मामले संभलेंगे और पेंडिंग काम निपटाने का अच्छा दिन है। जानिए मूलांक 4 वालों के लिए आज का पूरा राशिफल, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य का पूर्वानुमान।
Numerology Horoscope Today, 21 june 2026: आज मूलांक 4 वाले लोगों के लिए व्यवस्था बनाने और बिखरे कामों को समेटने का अच्छा दिन है। आज के दिन का मूलांक 3 है। नंबर 3 की ऊर्जा आपको चीजों को क्रम में रखने की समझ दे रही है, जबकि भाग्यांक 1 अपनी तरफ से काम सेट करने की इच्छा बढ़ा रहा है। राहु की वजह से कभी-कभी आप एक साथ बहुत कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज धैर्य आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। पेंडिंग कामों को आज जरूर निपटाएं, इससे मन हल्का रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
आज रिश्तों में सूझबूझ से काम लेने का दिन है। किसी की बात को आधी सुनकर निष्कर्ष पर ना पहुंचें। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए पूरा सच जानने की कोशिश करें। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य कुछ टाल रहा है, तो शांत स्वभाव से बात करें। पुरानी लंबित बातें उठें तो उन्हें झगड़े की तरह नहीं, समाधान की तरह लें। आपकी स्थिरता और समझदारी आज रिश्तों को सुलझाने में मदद करेगी। छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सुनें, फिर जवाब दें। इससे गलतफहमी कम होगी और रिश्तों में गहराई आएगी।
शिक्षा और करियर
करियर और पढ़ाई के मामले में आज पेंडिंग काम निपटाने का उत्तम समय है। ऑफिस में फाइलें, पुराने मेल, अधूरे फॉलो-अप या लंबित प्रोजेक्ट को व्यवस्थित करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। मूलांक 3 आपको काम को समझकर क्रम में रखने की क्षमता दे रहा है। भाग्यांक 1 के कारण आप अपनी तरीके से काम करना चाहेंगे, जो ठीक है, लेकिन टीम या सीनियर की राय को पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। छात्रों को भी अधूरे चैप्टर या असाइनमेंट पहले पूरा करने चाहिए। आज नई शुरुआत से पहले पुरानी चीजों को साफ कर लें, तो आगे का काम आसान हो जाएगा।
धन और वित्त
आर्थिक मामलों में आज सूझबूझ रखने की जरूरत है। घर के छोटे-छोटे खर्च, बिल या सामान की खरीदारी पर ध्यान दें। कोई चीज बार-बार खरीदनी पड़ रही हो, तो एक बार पूरा हिसाब देखकर फैसला करें। राहु जल्दी लाभ का लालच दे सकता है, इसलिए सस्ता दिखने वाला विकल्प बाद में महंगा ना पड़ जाए, इसकी जांच कर लें। आय सामान्य रहेगी, लेकिन बिखरे खर्चों पर नजर रखें। लिखित हिसाब रखने से मन शांत रहेगा। किसी के साथ साझा खर्च हो, तो बात पहले ही साफ कर लें। आज की ऊर्जा सावधानी और संतुलित खर्च की सलाह दे रही है।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन मन की बिखराव थकान का कारण बन सकता है। एक साथ कई छोटे काम करते हुए सिर भारी लगना या गर्दन-कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। बीच-बीच में काम रोककर थोड़ा चलें, गहरी सांस लें और सादा पानी ज्यादा पिएं। हल्का और सात्विक भोजन लें। राहु की बेचैनी बढ़ा सकती है, इसलिए शांत जगह पर कुछ मिनट बैठकर अगला काम तय करें। शरीर और मन दोनों को आराम देने की कोशिश करें, तो दिन अच्छा रहेगा।
आज का दिन पेंडिंग कामों को निपटाने और सूझबूझ से फैसले लेने का है। धैर्य रखें, चीजों को व्यवस्थित करें और अनावश्यक उलझनों से बचें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
आज की सलाह: पहले लंबित काम निपटाएं, फिर नया प्लान हाथ में लें।
एलर्ट्स: आधी जानकारी पर किसी अपने को गलत न समझें। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज न करें। एक साथ बहुत सारे काम खोलकर बीच में ना छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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