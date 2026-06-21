मूलांक 3 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: करियर-रिश्तों के लिए अच्छा है आज का दिन, पैसों को मामले में रहें सावधान
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 3 Rashifal Prediction: आज करियर और रिश्तों में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन पैसों के मामले में सावधानी बरतें। जानिए मूलांक 3 वालों के लिए आज का पूरा राशिफल, करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य का सटीक आकलन।
Numerology Horoscope Today, 21 june 2026: आज मूलांक 3 वाले लोगों के लिए दिन मिश्रित ऊर्जा वाला रहेगा। मूलांक 3 और भाग्यांक 1 की अपनी ऊर्जा आपको तेज और स्वतंत्र महसूस कराएगी, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव संतुलन बनाए रखने की याद दिलाएगा। करियर और रिश्तों में अच्छे अवसर बन रहे हैं, लेकिन पैसों के मामले में सावधानी बरतनी होगी।
मूलांक 3 का लव लाइफ कैसा रहेगा?
आज मन थोड़ा उदासीन या सूखा रह सकता है। पार्टनर या परिवार की बातें फीकी लग सकती हैं और आपको लग सकता है कि आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज ना करें। छोटी-छोटी बातों को अनसुना करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। बृहस्पति आपको सही समय पर सही बात कहने की समझ दे रहा है। लहजा नरम रखें, हर सवाल का लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस एक भरोसे वाली और साफ बात काफी हो सकती है। जिन रिश्तों में पिछले दिनों ठंडापन रहा है, वहां छोटी पहल करें। जवाब मांगने के बजाय संवाद का रास्ता खुला रखें। आज रिश्तों में गहराई लाने का अच्छा मौका है, बस मन की उदासीनता को नियंत्रित रखें।
मूलांक 3 का आज करियर कैसा रहेगा?
करियर के मामले में आज का दिन काफी संभावनाओं वाला है। ऑफिस या काम की जगह पर नई आइडिया और तरकीबें सूझ सकती हैं। मीटिंग या चर्चा में लोग ज्यादा बोल रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग साफ और क्रमबद्ध सोच रहा होगा। पूरी तरह अलग-थलग रहने की बजाय जहां जरूरी हो, वहां अपनी राय दें। मूलांक 3 की रचनात्मकता और बृहस्पति की समझ आपको उलझनों को सुलझाने में मदद करेगी। छात्रों को पढ़ाई या प्रोजेक्ट में थोड़ी अनिच्छा हो सकती है, लेकिन अनुशासन बनाए रखें, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। टीम वर्क में सहयोग का भाव दिखाएं, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कोई बिल, फीस या छोटी जिम्मेदारी टलती रही, तो बाद में दबाव बढ़ सकता है। बृहस्पति विस्तार की ओर ले जाता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई खर्च या निवेश ना करें। छूट वाले ऑफर या ऑनलाइन डील में पूरी शर्तें ध्यान से पढ़ें। उधार लेकर खर्च करने या दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचें। आय सामान्य रहेगी, लेकिन हिसाब-किताब साफ रखने से मन हल्का रहेगा। अगर किसी के साथ साझा खर्च है, तो बात पहले ही साफ कर लें। आज की ऊर्जा सावधानी और संतुलित खर्च की सलाह दे रही है।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
आज शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन मन की उदासीनता शरीर में भारीपन या सुस्ती का एहसास करा सकती है। कंधों में जकड़न, सिर में हल्का बोझ या पेट संबंधी असुविधा हो सकती है। काम के बीच उठकर थोड़ा चलें, गहरी सांस लें और सादा पानी ज्यादा पिएं। मीठी चाय या कॉफी का बार-बार सेवन कम करें। हल्का व्यायाम या शाम को छोटी सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। बृहस्पति का संतुलित स्वभाव अपनाकर शरीर और मन दोनों को आराम दें।
आज का दिन करियर और रिश्तों में अच्छा जा सकता है, बस पैसों और स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी रखें। कम बोलें लेकिन जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट बोलें, तो दिन संतुलित और फायदेमंद रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
आज की सलाह: कम बोलें पर जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट बोलें।
एलर्ट्स: मीटिंग में खामोशी को असहमति का रूप ना लेने दें। अपनों की बात अनसुनी करने से गलतफहमी बढ़ सकती है। अधूरे मन से कोई जिम्मेदारी हाथ में ना लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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