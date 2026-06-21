मूलांक 2 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: अटके काम होंगे आज पूरे, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 2 Rashifal Prediction: अटके काम आज पूरे होने के योग हैं। जानिए मूलांक 2 वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर चंद्रमा का प्रभाव, शुभ अंक, रंग और सावधानियां।
Numerology Horoscope Today 21 june 2026: आज मूलांक 2 वाले लोगों के लिए धीरे-धीरे अटकी हुई बातों में हलचल दिख सकती है। चंद्रमा की शांत ऊर्जा मन को संवेदनशील बना रही है, लेकिन आज के दिन का मूलांक 3 की रचनात्मकता और भाग्यांक 1 की पहल करने की शक्ति आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। जिद छोड़कर तरीका बदलने और सही सलाह लेने से कई काम पूरे होने के आसार हैं।
मूलांक 2 का लव राशिफल 21 जून 2026
आज रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी। छोटी-छोटी बातें भी दिल को छू सकती हैं, लेकिन हर बात को दिल पर लेने से दूरी बढ़ सकती है। अगर किसी अपने से मन खट्टा है या कोई बात आधी-अधूरी लग रही है, तो सीधे और नरम शब्दों में पूछ लें। चुप रहकर अनुमान लगाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में सामने वाला आपकी भावनाओं को समझना चाहता है, इसलिए अपनी बात साफ लेकिन प्यार से कहें। परिवार में भी कोई छोटा मुद्दा उठ सकता है। वहां शांत रहकर अपनी राय रखें। आज एक अच्छा संवाद कई पुरानी उलझनों को सुलझा सकता है।
मूलांक 2 का करियर राशिफल 21 जून 2026
कामकाज में लंबे समय से अटकी हुई बातें आज हल होने के संकेत दे रही हैं। जहां तरीका एक ही आजमाते आ रहे थे, वहां थोड़ा बदलाव लाने से फायदा होगा। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट, फाइल या मीटिंग अटकी हुई है, तो किसी भरोसेमंद सहकर्मी से सलाह ले लें। नई सोच और बेहतर संवाद आज आपके काम आएगा। छात्रों के लिए भी अच्छा दिन है। जहां पढ़ाई अटक रही हो, वहां नोट्स का तरीका बदलें, शिक्षक से चर्चा करें या नया अभ्यास शुरू करें। जल्दबाजी ना करें, लेकिन मेहनत जारी रखें। सही दिशा में प्रयास करने से रुकावटें दूर होंगी।
मूलांक 2 का मनी राशिफल 21 जून 2026
आज पैसों के मामले में सावधानी बरतने का दिन है। कोई पुराना भुगतान, सब्सक्रिप्शन या ऑनलाइन लेन-देन दोबारा जांच लें। अनुमान पर भरोसा ना करें। खर्च करते समय सोच-समझकर फैसला लें, खासकर उन चीजों पर जिनकी तुरंत जरूरत नहीं है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें तो दिन अच्छा रहेगा। किसी पुराने अटके पैसे के आने की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए पहले सही कागजात और बातचीत पूरी कर लें। हिसाब-किताब साफ रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल 21 जून 2026
मन और शरीर दोनों को संतुलित रखना आज जरूरी है। चंद्रमा के प्रभाव से कभी-कभी बेचैनी या हल्की थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा ठंडी चीजें या अनियमित खान-पान से बचें। दिन में कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लें या हल्की सैर करें। इससे मन स्थिर रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। नींद पूरी करने की कोशिश करें। छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान देने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन का तनाव कम होगा।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि अटके कामों को जिद से नहीं, बल्कि सही तरीके और संवाद से आगे बढ़ाया जा सकता है। शांत रहें, सही समय पर पहल करें और सकारात्मक रहें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
आज की सलाह: पुरानी मेहनत बचानी है, तो तरीका बदलकर आगे बढ़ें।
एलर्ट्स: अधूरे मन से कोई जरूरी काम बीच में ना छोड़ें। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम दोबारा देखें। सलाह मांगकर भी अपनी बात छिपाएं नहीं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।