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मूलांक 1 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: क्रिएटिव सोच और सही प्लानिंग से आज का दिन बनेगा खास

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026 Mulank 6 Rashifal Prediction: क्रिएटिव सोच और सही प्लानिंग से आज का दिन खास रहने वाला है। सूर्य की मजबूत ऊर्जा के साथ नए काम शुरू करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा अवसर है। जानिए मूलांक 1 वालों के लिए करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

मूलांक 1 अंक ज्योतिष 21 जून 2026: क्रिएटिव सोच और सही प्लानिंग से आज का दिन बनेगा खास

Numerology Horoscope Today, 21 june 2026: आज मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत मजबूत है। क्रिएटिव सोच और आत्मविश्वास दोनों साथ-साथ चलेंगे। जो बातें मन में कई दिनों से घूम रही थीं, उन्हें अब ठोस प्लान में बदलने का अच्छा समय है। आज के दिन का मूलांक 3 की रचनात्मक ऊर्जा नई आइडिया देगी और भाग्यांक 1 आपको नेतृत्व करने की हिम्मत देगा। दिन अच्छा रहेगा, बस सही प्लानिंग और संतुलन बनाए रखें।

प्रेम और रिश्ते

आज रिश्तों में आपकी उपस्थिति खास रहेगी। अगर किसी को पसंद करते हैं, तो बात को घुमाने की बजाय साफ और सम्मान के साथ रखें। पार्टनर के साथ कोई नया प्लान बनाने या घर की छोटी-मोटी जिम्मेदारी बांटने से तालमेल बेहतर होगा। परिवार में भी आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन दूसरों को भी अपनी राय रखने का मौका दें। मूलांक 3 की ऊर्जा बातचीत को हल्का और खुला बनाएगी, जबकि भाग्यांक 1 आपको पहल करने की प्रेरणा देगा। सिर्फ अपनी बात थोपने की बजाय सुनने का भी धैर्य रखें, तो रिश्ते और मजबूत होंगे।

शिक्षा और करियर

काम के मोर्चे पर आज आपका दिमाग तेज चलेगा। नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में कोई नया काम शुरू करने या पुराने आइडिया को नई शक्ल देने का दिन है। स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन, लेखन या क्रिएटिव कामों में अच्छी पकड़ बनेगी। सूर्य की ऊर्जा आपको पहचान दिलाने में मदद करेगी, लेकिन सिर्फ तेजी ना दिखाएं। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें और जरूरी डिटेल्स को दोबारा चेक करें। टीम के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, तो नतीजे भी शानदार रहेंगे।

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मूलांक 1 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज समझदारी से काम लें। नया खर्च शुरू करने से पहले उसके फायदे और नुकसान दोनों देख लें। बैंक, ऑनलाइन पेमेंट या किसी डील से जुड़े काम में डिटेल्स जरूर जांच लें। आय के नए रास्ते पर सोच सकते हैं, खासकर अगर वह आपके हुनर या क्रिएटिव स्किल से जुड़ा हो। उत्साह में उधार लेकर या बिना सोचे खर्च न करें। भाग्यांक 1 आपको फैसला लेने की हिम्मत देगा, लेकिन सूर्य की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। साफ हिसाब-किताब रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

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मूलांक 1 का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आज ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को लगातार दबाव में ना रखें। सिर में हल्का दर्द, आंखों में थकान या गर्मी का असर महसूस हो सकता है। सुबह 10-15 मिनट धूप में टहलना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पानी ज्यादा पिएं और मसालेदार या भारी खाना कम करें। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और दो मिनट गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। इससे थकान कम होगी और पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे।

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आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत और सकारात्मक कदमों का है। क्रिएटिव सोच को सही प्लानिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ें, तो नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

आज की सलाह: नए काम की शुरुआत से पहले तीन कदम साफ लिखें।

एलर्ट्स: पेमेंट करते समय नाम और राशि जरूर मिलाएं। टीम में अपनी बात को आदेश ना बनाएं। नए काम की शुरुआत बिना बेसिक प्लान के ना करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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