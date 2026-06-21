Aaj Ka Ank Jyotish 21 June 2026: आज का दिन मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
आज का अंक ज्योतिष 21 जून 2026: मूलांक 1 से 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए विस्तृत अंक राशिफल। नंबर 3 की खुशी और नंबर 1 के आत्मविश्वास के साथ करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर पूरा सटीक आकलन।
Numerology Horoscope Today: आज 21 जून 2026, रविवार का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज 'नंबर 3' की ऊर्जा चल रही है, जो खुशी, रचनात्मकता और खुलकर बात करने की प्रेरणा देती है। साथ ही तारीखों का योग 'नंबर 1' की शक्ति ला रहा है, जो नई शुरुआत और आत्मविश्वास जगाता है। दोनों अंकों का मेल आज आपको यह एहसास दिलाएगा कि सपनों को हकीकत बनाने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। दिन अच्छा है, बस सकारात्मक रहकर आगे बढ़ें।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखरेगी। लोग आपकी बातों की तरफ खिंचे चले आएंगे। नेटवर्किंग के लिए दिन बेहद अच्छा है। नए लोगों से मिलकर आप कुछ उपयोगी जानकारी हासिल कर सकते हैं। काम में थोड़ी तेजी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें। अपनी बात विनम्रता से रखें, इससे सम्मान बढ़ेगा। आज छोटी-छोटी सफलताएं आपको आत्मविश्वास देंगी।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज सहयोग और तालमेल से काम आसान होंगे। अकेले करने की बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। आज का दिन शांति और समझदारी का है। विवाद से दूर रहें।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। चाहे लेखन हो, बातचीत हो या कोई नया आइडिया, सबमें आप चमकेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। दिन को व्यवस्थित रखें ताकि ऊर्जा बिखरे नहीं। परिवार या दोस्तों के साथ सार्थक समय बिताएं। आज की छोटी खुशियां आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगी।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज व्यावहारिक सोच काम आएगी। योजनाएं बदल सकती हैं, इसलिए लचीले रहें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर करें तो आसानी होगी। परिवार के साथ समय बिताएं, इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा व्यायाम शामिल करें। आज की मेहनत भविष्य में फल देगी।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज नई मुलाकातें और बातचीत आपको नए अवसर दिला सकती है। दिमाग तेज चलेगा, इसलिए थोड़ा आराम भी लें। अपनी आजादी का सही उपयोग करें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। कोई नया काम शुरू करने का अच्छा दिन है, लेकिन बिना सोचे-समझे कदम ना बढ़ाएं। आज का उत्साह आपको आगे ले जाएगा।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी सहानुभूति और समझदारी दूसरों को आकर्षित करेगी। टीम के साथ काम करना सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। खुद का भी ख्याल रखना ना भूलें। घर का माहौल खुशनुमा बनाने का प्रयास करें। आज की छोटी-छोटी मददें आपको संतोष देंगी।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज मन ज्ञान और गहरी सोच की तरफ जाएगा। शांत जगह पर समय बिताएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। भावनाओं को दबाकर ना रखें, अपनों से साझा करें। भविष्य की चिंता कम करें और वर्तमान पर ध्यान दें। आज का दिन आपको नई समझ देगा।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज काम का बोझ थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। परिवार को भावनात्मक सहारा दें। काम और आराम का संतुलन बनाएं। आपकी मेहनत आज सराही जाएगी। वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी करुणा और नेतृत्व की क्षमता चमकेगी। पेंडिंग काम निपटाकर आगे बढ़ने का अच्छा समय है। बाहर थोड़ा समय बिताएं, इससे मन तरोताजा होगा। पुरानी बातों को छोड़कर नई शुरुआत करें। किसी को माफ करना या समझना आज आपको शांति देगा।
21 जून 2026 का दिन नंबर 3 और नंबर 1 की मिली-जुली ऊर्जा वाला है। खुशी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास आज आपके साथ है। सकारात्मक रहें, मेहनत करें और सपनों को हकीकत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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