मूलांक 5 अंक ज्योतिष: पैसों के मामले में आज रहें सतर्क, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026 Mulank 5 Rashifal Prediction: पैसों के मामले में रहें सतर्क, दिन थकान भरा रह सकता है। जानिए मूलांक 5 वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर बुध और राहु का प्रभाव। सावधानी बरतें तो दिन अच्छा रहेगा।
Numerology Horoscope Today, 20 June 2026: आज का दिन मूलांक 5 वालों के लिए व्यस्तता और संवाद से भरा रहेगा। सुबह से ही फोन, मैसेज और छोटी-छोटी बातों में समय निकलता जाएगा। आपकी बातचीत की कला आज काम आएगी, लेकिन इसी के साथ थकान भी महसूस हो सकती है। बुध की ऊर्जा आपको चतुर और तेज बनाएगी, लेकिन मूलांक 2 का प्रभाव माहौल को नरम रखेगा। भाग्यांक 9 आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
प्रेम और रिश्ते
आज रिश्तों में सहजता और हल्कापन रहेगा। आपकी बातचीत का हुनर गलतफहमियों को कम कर सकता है। अगर पार्टनर या किसी खास व्यक्ति से कुछ टाल-मरोड़ हो रही है, तो उसे बार-बार गंभीर बनाने की बजाय सहज तरीके से समझने की कोशिश करें। परिवार में छोटी-मोटी बातों को बड़ा रूप ना दें। मूलांक 2 आपको अपनापन बढ़ाने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 9 खुलकर बोलने का साहस देगा। सुनने पर ज्यादा ध्यान दें, तो रिश्ते और मजबूत होंगे।
शिक्षा और करियर
काम में तेजी रहेगी। कई लोग अपडेट मांग सकते हैं और डेडलाइन भी दबाव बना सकती है। बुध की वजह से नई आइडिया आएंगे और नेटवर्किंग में फायदा होगा। लेकिन एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश में बिखराव ना हो, इसलिए प्राथमिकता बनाकर चलें। ऑफिस में टीम वर्क, क्लाइंट मीटिंग, सेल्स या ऑनलाइन काम में अच्छी प्रगति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी या किसी दोस्त से टॉपिक समझना फायदेमंद रहेगा। भाग्यांक 9 आपको पहल करने का मौका देगा, बस व्यवस्था बनाए रखें।
धन और वित्त
आज पैसों के मामले में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्ती या हल्के माहौल में खर्च बढ़ सकता है। चाय-कॉफी, बाहर बैठना या छोटी-मोटी खरीदारी का खर्चा अनियोजित रूप से बढ़ सकता है। बुध आपको हिसाब-किताब में तेज बनाएगा, लेकिन राहु की वजह से उधार या मौखिक वादों में फंसने का खतरा रहेगा। किसी भी डील, पेमेंट या ऑफर में पूरी शर्तें पढ़ लें। व्यापारियों को पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है, लेकिन बिना लिखित समझौते के आगे ना बढ़ें।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिन थकान भरा रह सकता है। लगातार फोन, बातचीत और इधर-उधर भागदौड़ से शरीर थक जाएगा। गर्दन, कंधे और आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है। ज्यादा चाय, ठंडी चीजें या अनियमित खान-पान से गला और पेट प्रभावित हो सकता है। बीच-बीच में कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। हल्का व्यायाम या थोड़ी सैर करना फायदेमंद रहेगा। मन हल्का रखें, लेकिन शरीर की थकान को नजरअंदाज ना करें।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि तेजी के साथ सतर्कता भी जरूरी है। पैसों और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: दोस्ताना माहौल में काम की बात अधूरी ना छोड़ें। डेडलाइन के बीच हर कॉल को बराबर जरूरी ना मानें।
आज की सलाह: पहले काम की सूची साफ करें, फिर बातचीत में समय दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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