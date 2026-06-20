मूलांक 7 अंक ज्योतिष: सोच और काम में आज संतुलन बनाना जरूरी, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026 Mulank 7 Rashifal Prediction: आज सोच और काम के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जानिए मूलांक 7 वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल। केतु के प्रभाव में करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर सटीक भविष्यवाणी। ज्यादा सोचने से बचें और छोटे कदम उठाएं।
Numerology Horoscope Today, 20 june 2026: आज मूलांक 7 वाले लोगों के लिए सोच और काम के बीच संतुलन बनाने का दिन है। केतु की ऊर्जा आपको भीतर की ओर ले जाएगी, जिससे मन थोड़ा सुस्त या उलझा हुआ महसूस हो सकता है। आज के दिन का मूलांक 2 आपको दूसरों की भावनाएं समझने में मदद करेगा, जबकि भाग्यांक 9 किसी जरूरी काम पर आगे बढ़ने का दबाव बनाएगा। आज ज्यादा सोचने की बजाय छोटे-छोटे कदम उठाना फायदेमंद रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
आज रिश्तों में आपकी चुप्पी सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन शब्द कम निकलेंगे। केतु की वजह से भावनाएं अंदर ही अंदर घुमड़ सकती हैं। अगर पार्टनर कोई सवाल पूछे या कोई मुद्दा उठाए, तो उसे टालने की बजाय छोटा और साफ जवाब दें। परिवार में भी हर बात का गहरा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। मूलांक 2 की नरमी से अपनापन बना रहेगा, जबकि भाग्यांक 9 आपको जरूरी बात खुलकर कहने का साहस देगा। आज छोटे-छोटे सहयोग और सुनने से रिश्ते मजबूत होंगे।
शिक्षा और करियर
कामकाज में गति थोड़ी धीमी रह सकती है। शुरू करने से पहले आप हर चीज को कई बार परखना चाहेंगे, जिससे फैसला टलता रहेगा। अंक 7 की गहराई वाली सोच आपको रिसर्च, एनालिसिस, टेक्निकल काम या बैकएंड टास्क में अच्छी पकड़ देगी। लेकिन जहां तुरंत जवाब या फॉलोअप की जरूरत हो, वहां दिक्कत आ सकती है। इसलिए काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ें। मूलांक 2 टीम या सहयोगियों से मदद दिलाएगा। भाग्यांक 9 किसी लंबित काम को पूरा करने का दबाव बनाएगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में गहराई अच्छी आएगी, लेकिन समय प्रबंधन पर ध्यान रखें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में आज बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी-छोटी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। घरेलू खर्च, रिपेयर, रसोई का सामान या रोजमर्रा की छोटी चीजें मिलकर बजट प्रभावित कर सकती हैं। केतु की ऊर्जा कभी-कभी पैसों से दूरी का भाव देती है, इसलिए उदासीनता ना बरतें। किसी भुगतान या डील को बाद में देख लेंगे कहकर ना टालें। मूलांक 2 आपको संतुलित रखेगा, लेकिन भाग्यांक 9 किसी जरूरी खर्च या निवेश पर फैसला लेने को कह सकता है। हिसाब-किताब साफ रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान ज्यादा रहेगी। उठने-बैठने में आलस, काम शुरू करने में ढील और सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है। ज्यादा देर एक जगह बैठे रहने से गर्दन और कमर प्रभावित हो सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की चाल चलें या गर्दन घुमाएं। मन भटके तो 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास से भी अच्छी स्थिरता मिलेगी। हल्का और सात्विक भोजन करें तो दिन बेहतर रहेगा।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि सोच पूरी करने के बाद तुरंत छोटा कदम उठाएं। संतुलन बनाकर चलें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे मन से हां कहकर काम ना लें। घर के छोटे खर्च को मामूली समझकर ना टालें। चुप रहकर जरूरी बात दबाने से उलझन बढ़ सकती है।
आज की सलाह: सोच पूरी करें और फिर एक काम तुरंत शुरू करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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