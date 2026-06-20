मूलांक 6 अंक ज्योतिष: मनचाहे कामों में मिल सकती है आज सफलता, पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026 Mulank 6 Rashifal Prediction: मनचाहे कामों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। जानिए मूलांक 6 वालों के लिए आज का विस्तृत राशिफल। शुक्र की कृपा से करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर सटीक भविष्यवाणी। संतुलन बनाए रखें तो दिन शुभ रहेगा।
Numerology Horoscope Today, 20 June 2026: आज का दिन मूलांक 6 वालों के लिए सुंदरता, संतुलन और मनचाही चीजों को हासिल करने का दिन है। शुक्र ग्रह की ऊर्जा आपको अपने आसपास की चीजों को बेहतर और व्यवस्थित बनाने की प्रेरणा दे रही है। चाहे घर हो, काम की जगह हो या अपनी दिनचर्या आप सब कुछ सुंदर और सलीके से देखना चाहेंगे। मूलांक 2 की नरमी और भाग्यांक 9 की हिम्मत आज आपको सही दिशा दिखाएगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आज आपका अपनापन और सलीका अच्छा दिखेगा। आप दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अगर जीवनसाथी या पार्टनर कुछ अलग तरीके से सोच रहा है, तो उसे जबरदस्ती अपनी राह पर ना लाने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर नरमी बरतें। आज भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्तों में गहराई आएगी।
शिक्षा और करियर
करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी बात रखने का तरीका और प्रस्तुति लोगों को प्रभावित करेगी। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट से बात या टीम वर्क में आपका योगदान नजर आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या क्रिएटिव काम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शुक्र ग्रह आपकी छवि को निखारेगा। टीम के साथ मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलेंगे। लंबे समय से अटके काम आज पूरा होने के संकेत हैं।
धन और वित्त
आज खूबसूरत चीजें, सजावट या आराम की चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरत और चाहत के बीच फर्क रखें। कोई चमकदार ऑफर देखकर तुरंत पैसा ना लगाएं। निवेश या खरीदारी से पहले अच्छे से सोच लें। व्यापार करने वालों को पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। छोटे-छोटे खर्च पर नजर रखें, नहीं तो महीने के अंत में परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर दिन आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा, अगर आप नियंत्रण में रहें।
स्वास्थ्य और कल्याण
शरीर की स्थिति आज सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा आराम की चाहत थोड़ी थकान बढ़ा सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने से कमर, कंधे या गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग या चहलकदमी करें। घर या काम की जगह को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने से मन भी शांत रहेगा। मीठी और भारी चीजें कम खाएं। हल्का भोजन और अच्छी नींद आज आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी।
20 जून 2026 मूलांक 6 वालों के लिए संतुलन और सुंदरता का दिन है। मनचाहे कामों में सफलता मिलने के योग हैं, बस हर काम में माप-तौल रखें। रिश्तों में नरमी, करियर में मेहनत, पैसे में सावधानी और स्वास्थ्य में अनुशासन बनाए रखें। आज का दिन आपके पक्ष में है, सकारात्मक रहें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: सजावट के नाम पर जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करें। ऑफिस की मीटिंग में सिर्फ सहमति के लिए हां ना कहें। आधी जानकारी पर बड़ा फैसला टालें।
आज की सलाह: पसंद और जरूरत के बीच साफ फर्क रखकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र
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