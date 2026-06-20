मूलांक 4 अंक ज्योतिष: आंख बंद करके ना करें किसी भी चीज पर भरोसा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन
Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026 Mulank 4 Rashifal Prediction: आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। जानिए मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल। राहु की सावधानी और सही फैसले का दिन।
Numerology Horoscope Today, 20 June 2026: आज मूलांक 4 वाले लोगों के लिए सावधानी और सत्य जांच का दिन है। राहु की वजह से चीजें आकर्षक दिख सकती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने में समय लगेगा। भाग्यांक 9 आपको तुरंत फैसला लेने की हिम्मत देगा, लेकिन आज के दिन की मूलांक 2 की मुलायम ऊर्जा आपको याद दिलाएगी कि हर मीठी बात पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आंखें खुली रखें, मन शांत रखें और हर बात को अच्छी तरह परखें।
प्रेम और रिश्ते
आज रिश्तों में दिखावे से ज्यादा साफ-सुथरी बातचीत जरूरी रहेगी। राहु की वजह से कभी-कभी शक भी हो सकता है और आकर्षण भी, इसलिए किसी की बात या व्यवहार को एक ही नजरिये से ना तोलें। अगर पार्टनर कुछ टाल रहा है या बात आधी-अधूरी लग रही है, तो सीधे पूछ लें। मन में कहानी बनाने से बचें। परिवार में भी कोई पुरानी बात आधी सुनकर प्रतिक्रिया देने से बचें। आज की ऊर्जा आपको समझने की ताकत दे रही है, बस लहजे को नरम रखें ताकि रिश्ते सुलझें, ना कि उलझें।
शिक्षा और करियर
कामकाज में दिमाग तेज चलेगा और नई तरकीबें सूझ सकती हैं। राहु आपको तकनीक, सिस्टम या ऑनलाइन काम में आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। लेकिन शॉर्टकट का लालच नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में कोई फाइल, ईमेल, फॉर्म या जरूरी कागज दोबारा जरूर देख लें। छोटी गलती बाद में बड़ी समस्या बन सकती है। स्टूडेंट्स को नोट्स, डेट और सबमिशन डिटेल्स अच्छे से चेक करनी चाहिए। टीम के साथ अच्छा तालमेल बनेगा, लेकिन तेजी के साथ सावधानी भी बरतें तो दिन अच्छा रहेगा।
धन और वित्त
आज मन खुश करने वाली चीजों पर खर्च करने का खिंचाव ज्यादा रहेगा। राहु तुरंत सुख और जल्दी लाभ की ओर ले जाता है, इसलिए उधार लेकर दिखावा करने या अनावश्यक खर्च से बचें। किसी छूट वाले ऑफर, ऑनलाइन डील या भुगतान से पहले पूरी शर्तें ध्यान से पढ़ लें। पैसे आने की उम्मीद में पहले पैसा खर्च ना कर दें। नकद, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन लेन-देन का पूरा हिसाब साफ रखें। आज की ऊर्जा सावधानी से चलने की सलाह दे रही है।
स्वास्थ्य और कल्याण
आज शरीर से ज्यादा मन थकान महसूस कर सकता है। बाहर का खाना, ज्यादा मीठा या लंबे समय तक बैठे रहने से पेट भारी रह सकता है। सुस्ती और सिर में हल्का बोझ जैसा महसूस हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि दिन में दो बार थोड़ा सादा पानी पीकर 5 मिनट शांत बैठें। हल्का व्यायाम या सैर करें, तो ऊर्जा संतुलित रहेगी। फालतू की उत्तेजना और चिंता से बचें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
आज का दिन आपको सिखा रहा है कि चमक से ज्यादा सच्चाई पर भरोसा करें। आंखें खुली रखें, फैसले सोच-समझकर लें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आज के दिन उधार के पैसे से खुशी खरीदने की कोशिश ना करें। जरूरी कागज बिना पढ़े आगे ना बढ़ाएं।
आज की सलाह: जो बात आसान लगे, उसे पहले अच्छी तरह परख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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