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Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 20 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल पढ़ें। मूलांक 2 और भाग्यांक 9 आज नए अनुभव और सहज बदलाव की ऊर्जा लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 वालों के लिए आज 20 जून का दिन कैसा रहेगा?

Aaj Ka Ank Jyotish 20 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: आज 20 जून 2026, शनिवार का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन बहुत खास है। तारीख का मूलांक 2 है, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। यह नंबर शांति, सहयोग और भावनाओं को समझने की बात करता है। वहीं तारीखों का जोड़ 9 बन रहा है, जो पुरानी बातों को छोड़ने, माफी देने और नई शुरुआत का संकेत देता है। आज का दिन खुद पर दया करने, दूसरों को समझने और बोझ कम करने का है।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप अकेले सब कुछ करने की कोशिश ना करें। टीम या दूसरों की मदद लेने से काम आसान हो जाएगा। आपकी ऊर्जा अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। वरिष्ठों से बात करते समय विनम्र रहें। थोड़ी देर आराम जरूर करें, ताकि थकान ना हो। आज आपके विचारों को साझा करने से नए रास्ते खुल सकते हैं।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी समझदारी चमकेगी। रिश्तों और पार्टनरशिप में अच्छा समय है। अपनी भावनाओं को खुलकर बताएं, इससे मन हल्का रहेगा। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी। घर और काम के बीच संतुलन बनाना आसान रहेगा। विवाद से दूर रहें और शांति का रास्ता अपनाएं।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी। अपनी बातों से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। पुरानी गलतफहमी दूर करने का अच्छा मौका है। दोस्तों के साथ समय बिताएं। गंभीर मुद्दों को हल्के में ना लें, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत ला सकता है।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज योजनाएं बदल सकती हैं, इसलिए लचीले बनें। अपनी व्यावहारिक सोच से समस्याओं का हल निकालेंगे। परिवार को समय दें, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना काफी नहीं है। दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाएं। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज लोगों से मिलना-जुलना नए मौके लाएगा। अपनी बात ध्यान से सुनें और सोच-समझकर वादे करें। नई जानकारी हासिल करने का अच्छा दिन है। शौक पूरे करने के लिए समय निकालें। कार्यस्थल पर स्पष्टता से बात करें। आपका उत्साह दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

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मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी मिलनसार प्रकृति झगड़ों को शांत कर सकती है। दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को थकाएं नहीं। रिश्तों में प्यार जताएं। घर का माहौल खुशनुमा बनाने का प्रयास करें। परिवार के साथ समय बिताना आपको शांति देगा। आपकी सहानुभूति आज किसी के काम आ सकती है।

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मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज रिसर्च और गहरी सोच वाले काम अच्छे चलेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। शांत रहकर फैसले लें। भावनाओं को अपनों से साझा करें। भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब ना करें। प्राकृतिक जगह पर समय बिताएं, नई ऊर्जा मिलेगी।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज काम का बोझ ज्यादा लग सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। काम और आराम का संतुलन बनाएं। परिवार को भावनात्मक साथ दें। सफलता को सिर्फ पैसों से ना तोलें। वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करें। जल्दबाजी से बचें।

मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी परोपकारी भावना सबको छू लेगी। पुरानी बातों को छोड़ दें और नई शुरुआत करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। परिवार के साथ प्रेम बनाए रखें। माफी देना या मांगना आज आपके लिए अच्छा रहेगा।

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20 जून 2026 का दिन नंबर 2 की कोमलता और नंबर 9 की गहराई वाला है। खुद को समझें, दूसरों की मदद करें और पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें। हर मूलांक के हिसाब से आज का दिन खास है। सकारात्मक रहें और संतुलन बनाए रखें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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