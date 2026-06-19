Aaj Ka Ank Jyotish 19 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज का अंक ज्योतिष 19 जून 2026: मूलांक 1 से 9 वालों के लिए जानिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1 और नंबर 8 की ऊर्जा के साथ करियर, रिश्तों और आत्मविश्वास का दिन। पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल।
Numerology Horoscope Today: आज 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज 'नंबर 1' का प्रभाव है, जो साहस, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत देता है। वहीं तारीखों का कुल योग 'नंबर 8' की ऊर्जा ला रहा है, जो मेहनत, जिम्मेदारी और लंबे समय तक मिलने वाली सफलता की याद दिलाता है। आज का दिन हमें सिखा रहा है कि समझदारी और आजादी दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन करियर और काम की उन्नति के लिए बेहद अच्छा है। आपके नए विचारों को लोग पसंद करेंगे और आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें, लेकिन विनम्रता भूलें नहीं। अगर कोई काम लंबे समय से अटका है, तो आज उसे शुरू करने का अच्छा समय है। थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को तरोताजा रखें। आपका उत्साह आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। आज सूर्य की ऊर्जा आपके पक्ष में है, इसका पूरा फायदा उठाएं।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज मिलकर काम करने से आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी बातचीत का तरीका तनाव को कम करेगा और रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अपनों से खुलकर बात करें, इससे मन हल्का रहेगा। किसी विवाद में पड़ने से बचें। आज का दिन रिश्तों और सहयोग का है। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें और दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। परिवार के साथ बिताया समय आपको खुशी देगा।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज रचनात्मक कामों में आपको सफलता मिलेगी। पुरानी लीक से हटकर सोचने से नया रास्ता खुलेगा। अपनी ऊर्जा को एक काम पर केंद्रित रखें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का अच्छा मौका है। अपनी सेहत का ध्यान रखें और थोड़ा आराम भी करें। आपका उत्साह आज चारों तरफ फैलेगा।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज मेहनत का फल मिलने वाला है। रूटीन में छोटा बदलाव आपके काम को तेज करेगा। परिवार को समय दें, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना काफी नहीं है। अपनी सख्ती को थोड़ा कम करें। वित्तीय योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन अच्छा है। काम में जल्दबाजी ना करें। आज का दिन आपको स्थिरता और संतुलन सिखाएगा।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपके लिए तेज और रोचक दिन है। नए मौके मिल सकते हैं और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। लोगों से जुड़कर बातचीत बढ़ाएं। वादे सोच-समझकर करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके व्यक्तित्व को निखारने वाला है।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज लोगों को साथ लेकर चलने से काम आसान हो जाएगा। अधूरे काम पहले निपटाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज्यादा भावुक न हों। परिवार को प्यार दिखाएं। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, उतनी खुशी आपको मिलेगी। आज का दिन सहयोग और संतुलन का है।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन ज्ञान और आत्म-चिंतन की ओर जाएगा। शोर-शराबे से थोड़ा दूर रहकर खुद के साथ समय बिताएं। जो जानकारी आप आज हासिल करेंगे, वह भविष्य में काम आएगी। परिवार के लोग आपसे ज्यादा जुड़ाव चाह सकते हैं, इसलिए पूरी तरह अकेले ना रहें। आज की शांति आपको नई स्पष्टता देगी।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
करियर और आर्थिक मामलों में आज अच्छे संकेत हैं। नेटवर्किंग से नए अवसर बन सकते हैं। अपनी बात मजबूती से रखें। काम के साथ परिवार को भी समय दें। आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें। आज संतुलन बनाए रखने से दिन बहुत अच्छा रहेगा।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका जोश और उत्साह दूसरों को प्रेरित करेगा। पुरानी बातों को छोड़ने का अच्छा समय है। माफ करने की क्षमता आज आपको मानसिक शांति देगी। जो काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें तो दिन यादगार रहेगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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