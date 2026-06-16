Aaj Ka Ank Jyotish 16 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
आज का अंक ज्योतिष 16 जून 2026: मूलांक 1 से 9 वाले लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जानिए विस्तार से अपना दैनिक राशिफल। नंबर 7 की शांति और नंबर 5 के बदलाव की ऊर्जा के साथ मिलेगा करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य का सटीक पूर्वानुमान।
आज 16 जून 2026, मंगलवार का दिन अंक ज्योतिष के हिसाब से खास है। आज की तारीख का मूलांक 7 है, जो हमें अंदर की आवाज सुनने और शांति ढूंढने की प्रेरणा देता है। वहीं तारीखों का जोड़ 5 की ऊर्जा ला रहा है, जो बदलाव और नई शुरुआत का संकेत देता है। आज का दिन हमें सिखाता है कि जीवन में समझदारी और आजादी को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन नई बातों और नए आइडिया से भरा रहेगा। काम के बीच कुछ अलग सुनने या सीखने को मिल सकता है। अगर पुरानी आदतें काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें बदलने में हिचकिचाएं नहीं। थकान महसूस हो, तो छोटा ब्रेक जरूर लें। अपनों से बात करते समय धैर्य रखें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें। आपकी समझदारी आज आपको सही रास्ता दिखाएगी।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी अंदरूनी समझ कई उलझनों को सुलझाने में मदद करेगी। टीम या परिवार के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालकर रखें। किसी खास व्यक्ति से दिल की बात करने से मन हल्का हो जाएगा और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। आज का दिन रिश्तों और सहयोग का दिन है।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आज नए तरीके आजमाने का अच्छा समय है। पुरानी लीक से हटकर सोचें तो सफलता जल्दी मिलेगी। अपनी ऊर्जा को एक ही काम पर लगाएं, सब तरफ ना बिखेरें। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं, इससे मन को बहुत खुशी मिलेगी। आज का दिन प्रयोग और रचनात्मकता का है।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज रूटीन में छोटा बदलाव फायदेमंद साबित होगा। शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन आगे चलकर काम आसान हो जाएगा। परिवार को समय दें, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना काफी नहीं है। अपनी सख्ती को थोड़ा कम करें और लचीलेपन से काम लें। आज का दिन स्थिरता और बदलाव का संतुलन सिखाएगा।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन काफी अच्छा और ऊर्जावान रहेगा। नई संभावनाएं और यात्रा के योग बन रहे हैं। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। वादे सोच-समझकर करें, जो आप पूरा कर सकें। अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएं, तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज का दिन व्यक्तित्व निखारने और आगे बढ़ने का है।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज लोगों को साथ लेकर चलने की आपकी काबिलियत काम आएगी। काम में सहयोग मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें और ज्यादा भावुक ना हों। परिवार के सदस्य आपका प्यार चाहते हैं, उन्हें खुलकर अपनाएं। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, उतनी ही खुशी आपको मिलेगी।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका दिन खास है। गहरी सोच, पढ़ाई, लिखाई या रिसर्च से जुड़े काम अच्छे चलेंगे। शांत रहें और अपनी बातों को खुलकर कहें। अंदर की आवाज सुनें, वही सही रास्ता दिखाएगी। आज का दिन खुद को समझने और अपनी छिपी शक्ति को पहचानने का है।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
आज पैसों और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। अगर कुछ उम्मीद के मुताबिक ना हो, तो रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। काम के साथ घरवालों को भी समय दें। आज का दिन मेहनत, स्थिरता और सही फैसलों का है।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। किसी परेशानी में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। शारीरिक व्यायाम करें, तो तनाव कम होगा और ऊर्जा बढ़ेगी। अगर किसी से मनमुटाव है, तो माफी मांगकर या देकर रिश्ता सुधारने की कोशिश करें। आज का दिन नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का है।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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