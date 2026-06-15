Aaj Ka Ank Jyotish 15 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज 15 जून का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल
आज का अंक ज्योतिष 15 जून 2026: 15 जून 2026 का आज का अंक ज्योतिष। मूलांक 1 से 9 वालों के लिए जानिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 6 और नंबर 4 की ऊर्जा के साथ परिवार, रिश्तों और नई शुरुआत का दिन। पढ़ें आज का विस्तृत अंक राशिफल।
Numerology Horoscope Today: आज 15 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में खास महत्व रखता है। आज 'नंबर 6' की ऊर्जा चल रही है, जो परिवार, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं तारीखों का कुल योग 'नंबर 4' बना रहा है, जो मजबूत नींव और स्थिरता का संकेत देता है। यह दिन हमें सिखा रहा है कि जीवन में केवल भागदौड़ ही नहीं, अपनों के साथ समय बिताना और भावनाओं को समझना भी जरूरी है। आज का दिन दिखावे से दूर रहकर सच्चे रिश्तों और व्यावहारिक सोच पर ध्यान देने का है।
मूलांक 1
(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी नेतृत्व क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश ना करें। काम में टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ें, तो नतीजे बेहतर होंगे। दिन के दौरान अगर कोई छोटी परेशानी आए, तो उसे ज्यादा महत्व ना दें। परिवार के सदस्य आपसे समय की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय उनके लिए निकालें। अपनी तेज रफ्तार थोड़ी कम करके काम करें, तो दिन शांतिपूर्ण रहेगा।
मूलांक 2
(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपकी समझदारी और लोगों से तालमेल बिठाने की कला काम आएगी। अगर कहीं कोई गलतफहमी चल रही है, तो मीठी बातचीत से उसे सुलझा सकते हैं। प्रेम और परिवार के मामले में दिन अच्छा है। अगर मन में कोई छोटी शिकायत है तो आज उसे खुलकर साझा करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन अपनी भावनाओं को भी नजरअंदाज ना करें।
मूलांक 3
(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
आपकी रचनात्मकता आज निखरकर सामने आएगी। मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप दें। काम के बीच में थोड़ा समय अपने मनोरंजन के लिए भी निकालें। परिवार के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। अपनी बात रखते समय दूसरों को भी सुनने का अवसर दें। आज की ऊर्जा आपको कई अच्छे आइडिया देगी, बस उन्हें सही दिशा दें।
मूलांक 4
(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)
आप अनुशासन और प्लानिंग में विश्वास रखते हैं, आज यही आपकी ताकत बनेगी। जो काम लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। परिवार के सदस्य आपकी मेहनत देख रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके प्यार और समय की भी जरूरत है। काम और आराम का अच्छा संतुलन बनाएं, तो दिन बहुत अच्छा रहेगा।
मूलांक 5
(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन नई चीजों की ओर खिंचेगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। पुराने अधूरे कामों को पहले निपटाएं। आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें। यात्रा या नई जगह जाने का योग है, लेकिन प्लानिंग के साथ जाएं। परिवार के साथ समय बिताने से मन को अच्छा लगेगा। आज संतुलन बनाए रखें, तो दिन फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 6
(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज की ऊर्जा आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाती है। परिवार और रिश्तों में आज बहुत अच्छा समय बितेगा। आपकी समझदारी और प्यार आज सबको आकर्षित करेगा। घर के कामों में आपका योगदान सराहा जाएगा। अपनी खुशी को भी महत्व दें और अपनों को महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं।
मूलांक 7
(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका मन ज्ञान और आत्म-चिंतन की ओर जाएगा। शोर-शराबे से थोड़ा दूर रहकर खुद के साथ समय बिताएं। जो जानकारी आप आज हासिल करेंगे, वह भविष्य में काम आएगी। परिवार के लोग आपसे ज्यादा जुड़ाव चाह सकते हैं, इसलिए पूरी तरह अकेले ना रहें। आज की शांति आपको नई स्पष्टता देगी।
मूलांक 8
(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)
करियर और आर्थिक मामलों में आज अच्छे संकेत हैं। नेटवर्किंग से नए अवसर बन सकते हैं। अपनी बात मजबूती से रखें। काम के साथ परिवार को भी समय दें। आर्थिक फैसलों में सावधानी बरतें। आज संतुलन बनाए रखने से दिन बहुत अच्छा रहेगा।
मूलांक 9
(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)
आज आपका जोश और उत्साह दूसरों को प्रेरित करेगा। पुरानी बातों को छोड़ने का अच्छा समय है। माफ करने की क्षमता आज आपको मानसिक शांति देगी। जो काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो दिन यादगार रहेगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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