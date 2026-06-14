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Aaj Ka Ank Jyotish 14 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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आज का अंक ज्योतिष 14 जून 2026: मूलांक 1 से 9 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? स्वतंत्रता और खुशी का अंक 5 और 3 का प्रभाव, जानिए अपने मूलांक के अनुसार विस्तृत राशिफल, शुभ उपाय और महत्वपूर्ण सलाह।

Aaj Ka Ank Jyotish 14 June 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

Numerology Horoscope Today: आज 14 जून 2026 का दिन अंक ज्योतिष में काफी खास है। आज 'नंबर 5' की ऊर्जा चल रही है, जो बदलाव, स्वतंत्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही तारीखों का कुल योग 'नंबर 3' बना रहा है, जो खुशी, रचनात्मकता और खुलकर बात करने का अंक है। आज का दिन उन लोगों के लिए खास है, जो लंबे समय से खुद को किसी तरह के परेशानी में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। आज हर तरह के बंधन से बाहर निकलने का दिन है। डर को छोड़िए और आगे बढ़ने की हिम्मत कीजिए।

मूलांक 1

(1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका नेतृत्व वाला स्वभाव और भी निखरकर सामने आएगा। लोग आपकी बातों की तरफ खिंचे चले आएंगे। नेटवर्किंग के लिए दिन बेहद अच्छा है। नए लोगों से मिलिए, छोटी-छोटी बातचीत भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। लेकिन किसी भी बड़े वादे या फैसले से पहले दो बार जरूर सोच लें। आपकी ऊर्जा आज बहुत तेज है, इसे सही दिशा में लगाएं, तो सफलता तय है।

मूलांक 2

(2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको अहसास होगा कि अकेले चलने से ज्यादा मजा साथ चलने में है। सहयोग और टीमवर्क का दिन है। अगर कोई काम अटका हुआ है, तो किसी से मदद लेने में संकोच ना करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, यह आपको अंदर से तरोताजा कर देगा। मन में कोई शक या उलझन हो, तो उसे आज छोड़ दें। जीवन के प्रवाह के साथ बहने का दिन है।

मूलांक 3

(3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका पूरा दिन रचनात्मकता और खुशी से भरा रहेगा। आपकी बातचीत, लेखन या कोई भी क्रिएटिव काम लोगों को आकर्षित करेगा। जो चीजें पहले फीकी लग रही थीं, उनमें फिर से दिलचस्पी जगेगी। लेकिन अपनी इस ऊर्जा को चारों तरफ बिखेरने की बजाय एक लक्ष्य पर फोकस करें। जब आप अपनी रचनात्मकता को सही दिशा देंगे, तो नतीजे खुद-ब-खुद अच्छे आएंगे।

मूलांक 4

(4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग)

आप नियम और अनुशासन पसंद करते हैं, लेकिन आज थोड़ा लचीलापन दिखाने का दिन है। नई चीजें सीखने और नया रास्ता अपनाने से डरें नहीं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आज आपको उन मौकों तक ले जाएगी जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अपनी दिनचर्या में छोटा-सा बदलाव करें, आपको अच्छा लगेगा।

मूलांक 5

(5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका दिन है। मूलांक 5 की ऊर्जा चरम पर है। यात्रा, नई मुलाकातें, नेटवर्किंग और नया काम शुरू करने के लिए शानदार समय है। अगर मन में कोई बिजनेस आइडिया है तो आज उस पर काम शुरू कर दें। आजादी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारियों को भी ना भूलें। उत्साह से भरा दिन है, इसे सही दिशा में लगाएं तो बड़ा लाभ होगा।

मूलांक 6

(6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग)

आज टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आप दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा खुद का भी ख्याल रखें। आपकी समझदारी और सामंजस्य बिठाने की कला आज ऑफिस के तनाव को कम कर देगी। शाम परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। अपनी खुशी को भी प्राथमिकता दें।

मूलांक 7

(7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका मन ज्ञान अर्जित करने और गहरी बातें समझने में लगेगा। भीड़ से दूर एकांत में समय बिताना आपको अच्छा लगेगा। आज जो जानकारी आप हासिल करेंगे, वह भविष्य में बहुत काम आएगी। लोग आपकी बुद्धिमानी की तारीफ करेंगे। लेकिन हर छोटी बात का ज्यादा विश्लेषण ना करें, थोड़ा सहज भी रहें।

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मूलांक 8

(8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज करियर में नेटवर्किंग से नए अवसर बनेंगे। व्यावसायिक बातचीत में अपनी बात मजबूती से रखें। आप व्यावहारिक सोच रखते हैं, लेकिन आज कुछ नया और अलग सोचने के लिए भी तैयार रहें। काम के साथ-साथ परिवार और अपनों को भी समय दें। उनकी मौजूदगी आपको और ज्यादा ऊर्जा देगी।

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मूलांक 9

(9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपका जोश और उत्साह सबको प्रेरित करेगा। जो भी काम आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के मजबूत संकेत हैं। आपमें आज गजब की ऊर्जा है। इसे सही काम में लगाएं। बस इतना ध्यान रखें कि भावुक होकर कोई फैसला ना ले लें। अपनी इस पॉजिटिव ऊर्जा को सही जगह लगाएं, तो आज का दिन यादगार बन सकता है।

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14 जून 2026 का दिन नंबर 5 और नंबर 3 की मिली-जुली ऊर्जा वाला है। बदलाव को स्वीकार करें, रचनात्मक रहें और अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। हर मूलांक के हिसाब से आज का दिन खास है। सकारात्मक रहें और आगे बढ़ें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

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