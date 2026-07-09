Numerology 10 July 2026: मूलांक 2 वालों को जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, सोच-समझकर लें हर फैसला
Numerology Horoscope 10 July 2026: 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन सोच-समझकर फैसले लेने का है। करियर, पढ़ाई और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने से लाभ मिल सकता है। रिश्तों में खुलकर बातचीत करें और जरूरी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें।
Numerology Horoscope 10 July 2026: दिन की चाल थोड़ी तेज महसूस हो सकती है, और यह बात आपके स्वभाव से अलग होने के कारण साफ नजर आएगी। चंद्र के प्रभाव वाले अंक 2 लोग आमतौर पर भावुक, नरम और सोच समझकर कदम रखने वाले होते हैं, लेकिन इस समय भीतर एक अलग तरह की हिम्मत और जल्दी काम निपटाने की चाह उठ सकती है। 10 जुलाई 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़ने का धक्का देता है, जबकि भाग्यांक 9 इस ऊर्जा को जिम्मेदारी और काम की उपयोगिता से जोड़ता है। इसलिए सिर्फ महसूस करने के बजाय करने पर जोर रहेगा। किसी जरूरी कागज की जांच, फॉर्म, मेल या रिकॉर्ड को एक बार फिर देख लें। मन तेज है, पर छोटी चूक हो सकती है। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, सही निर्णय का सहारा बनाएं।
मूलांक 2 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात इस बार ज्यादा सीधे ढंग से बाहर आ सकती है। यह अच्छी बात भी हो सकती है, अगर शब्द नरम रहें। चंद्र के कारण आप सामने वाले के मन को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन तेज ऊर्जा के असर में उसकी बात पूरी सुने बिना जवाब देने की आदत बन सकती है। पार्टनर के साथ किसी अधूरी बात को साफ करना बेहतर रहेगा। परिवार में भी छोटी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने से भरोसा बढ़ेगा। अगर किसी अपने का मूड बदला हुआ लगे, तो अनुमान लगाने के बजाय एक सीधा सवाल पूछें। इससे उलझन कम होगी और मन का बोझ भी हल्का रहेगा।
मूलांक 2 का करियर राशिफल
कामकाज में यह समय आपको सामान्य से ज्यादा सक्रिय दिखा सकता है। जहां पहले आप सोचने में समय लेते थे, वहां अब जवाब और कदम दोनों जल्दी आ सकते हैं। यही गति सही दिशा में लगी तो फायदा हो सकता है। ऑफिस, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बात या पढ़ाई के किसी टारगेट में पहल करना आपके पक्ष में जा सकता है। मूलांक 1 की ऊर्जा नेतृत्व देती है, पर चंद्र का स्वभाव याद रखिए। हर बात दिल पर लेकर काम करेंगे तो थकान बढ़ेगी। किसी जरूरी कागज की जांच, सबमिशन, डेटा, तारीख या नाम की स्पेलिंग खुद देखकर ही आगे बढ़ें। बिजनेस में भी भरोसे के साथ साथ लिखित पुष्टि रखना समझदारी होगी।
मूलांक 2 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन कहेगा कि काम जल्दी निपटाएं, लेकिन यहां थोड़ी सावधानी जरूरी है। कोई पेमेंट, बिल, फीस, रसीद या बैंक से जुड़ा कागज हो तो आंकड़े दोबारा मिलान कर लें। आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसलिए कमाई के नए रास्तों पर सोच बन सकती है। भाग्यांक 9 यह संकेत देता है कि पैसा वहां बेहतर लगेगा जहां उपयोग साफ दिखे। दिखावे या भावुक होकर किए गए खर्च बाद में खटक सकते हैं। लेनदेन में बात साफ रखें और जो तय हो, उसे लिखकर रखना ठीक रहेगा।
मूलांक 2 का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर से ज्यादा मन की रफ्तार तेज रह सकती है। ऐसे में बेचैनी, हल्का सिर भारी लगना या नींद का पैटर्न बिगड़ना संभव है। चंद्र स्वभाव के कारण आप आसपास का माहौल जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए शोर और भीड़ से थोड़ी दूरी फायदेमंद रहेगी। दिन में दो बार पांच पांच मिनट शांत बैठकर लंबी सांस लें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। अगर मन बहुत दौड़ रहा हो, तो अगले कामों की छोटी लिस्ट लिख लें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: सफेद, क्रीम, हल्का नीला
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: जरूरी कागज बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं। तेज जवाब से रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। अधीरता में आधी जानकारी पर फैसला न लें।
आज की सलाह: पहले जांच करें, फिर पूरे भरोसे से कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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