Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशिnumerology girls born on 2 11 20 29 trait personality love life career prediction
2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां कैसी होती हैं?

2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां कैसी होती हैं?

संक्षेप: अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां चंद्रमा के प्रभाव में आती हैं, क्योंकि इन तिथियों का मूलांक 2 बनता है। आइए, इनकी विशेषताओं, करियर, प्रेम और विवाह के बारे में विस्तार से जानें।

Sat, 25 Oct 2025 11:09 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के अनुसार, 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां चंद्रमा के प्रभाव में आती हैं, क्योंकि इन तिथियों का मूलांक 2 बनता है। चंद्रमा संवेदनशीलता और ममता का प्रतीक है। ये लड़कियां भावुक, सहानुभूतिशील और रचनात्मक होती हैं। आइए, इनकी विशेषताओं, करियर, प्रेम और विवाह के बारे में विस्तार से जानें।

मूलांक 2 की सामान्य विशेषताएं

इन लड़कियों का व्यक्तित्व कोमल हृदय वाला और आकर्षक होता है। छोटी छोटी बातें इनके मन को छू जाती हैं और इनका मन चंद्रमा की तरह बदलता रहता है। कला, लेखन, संगीत या डिजाइन में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। चंद्रमा का प्रभाव इनके चेहरे पर विशेष निखार लाता है, जिससे ये आकर्षक दिखाई देती हैं।

करियर और सफलता

करियर के क्षेत्र में मूलांक 2 वाली लड़कियां सहयोगी भूमिकाओं में विशेष सफलता प्राप्त करती हैं। शिक्षिका, काउंसलर, नर्स, लेखिका, डिजाइनर, होटल मैनेजमेंट या मानव संसाधन जैसे क्षेत्र इनके लिए काफी उपयुक्त होते हैं। टीम वर्क में ये अच्छा प्रदर्शन करती हैं और इनकी अंतर्दृष्टि सही निर्णय लेने में सहायक होती है।

प्रेम और विवाह

प्रेम संबंधों में ये रोमांटिक और वफादार होती हैं। मूलांक 1, 3, 5 या 7 वाले लड़कों से इनकी जोड़ी अच्छी बनती है। विवाह के बाद ये अपने ससुराल के लोगों के प्रति समर्पित होती हैं। चंद्रमा की तरह इनका मन बदलता रहता है इसलिए समझदार साथी इनके लिए आवश्यक होता है।

स्वास्थ्य और सावधानियां

स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, छाती और मानसिक तनाव संबंधी समस्याएं इनमें देखी जा सकती हैं। चंद्रमा कमजोर होने पर चिंता बढ़ जाती है। सोमवार का व्रत, चांदी की अंगूठी पहनना, सफेद वस्त्र धारण करना और चंदन का तिलक लगाना इनके लिए लाभकारी उपाय साबित हो सकता है।

2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मी लड़कियां चंद्रमा की तरह कोमल, रचनात्मक और ममतामयी होती हैं। इनका जीवन भावनाओं और कल्पना से परिपूर्ण रहता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा बलवान हो तो जीवन सुखमय हो जाता है।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Numerology numerology Predictions Numerology Horoscope

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने