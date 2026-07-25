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मूलांक 7 राशिफल 25 जुलाई 2026: कम बोलें, ज्यादा समझें, आज इसी में होगा फायदा

By Anita Baranwal
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मूलांक 7 राशिफल 25 जुलाई 2026: केतु की गहरी समझ आपके साथ है, बस संतुलन बनाए रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा। आज कम बोलें और ज्यादा समझें, इसी में होगा फायदा। जानिए मूलांक 7 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

mulank 7 daily horoscope
मूलांक 7 राशिफल

25 जुलाई 2026 को मूलांक 7 वालों के लिए दिन शांत और असरदार रहेगा। मन सुबह से थोड़ा नरम और लोगों को लेकर संवेदनशील महसूस हो सकता है। केतु का असर आपको भीतर की बात जल्दी पकड़ने की क्षमता देता है। आज अंक 7 की ऊर्जा गहरी समझ को मजबूत कर रहा है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में मिठास जोड़ रहा है। कम बोलकर भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। अपनी सादगी ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

मूलांक 7 का लव राशिफल

रिश्तों में आपका कोमल पक्ष साफ दिख सकता है। जो बात आप अक्सर दिल में रख लेते हैं, उसे इस बार सरल शब्दों में कहना अच्छा रहेगा। परिवार की बातचीत में आपका शांत रवैया फर्क डालेगा। घर में किसी छोटे मुद्दे पर सब अपनी बात कह रहे हों, तो आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। दोस्ती और प्रेम से जुड़ी बातचीत सहज रह सकती है। सामने वाले की भावना समझकर जवाब दें। यही आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे।

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मूलांक 7 का करियर राशिफल

कामकाज में आपका अंदाज थोड़ा अलग रह सकता है। भीड़ में बोलने से ज्यादा चुपचाप सही बात पकड़ने वाले रहेंगे और यही फायदा देगा। फाइल प्रोजेक्ट या मीटिंग की तैयारी में बारीकी पर ध्यान दें। आधी जानकारी पर राय देने के बजाय पूरा चित्र देखना बेहतर रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी से नरम लहजे में बात करने से अटका काम चल सकता है। पढ़ाई में भी समझ बनाकर पढ़ा गया विषय ज्यादा देर तक याद रहेगा। गहराई से काम करें, तो नतीजे अच्छे मिलेंगे।

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मूलांक 7 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में फिजूल दिखावे का मन कम रहेगा। यह दिन समझदारी से छोटे फैसले लेने के लिए अच्छा है। कोई खरीद भुगतान या घरेलू खर्च तय करते समय परिवार से एक बार बात कर लेना फायदेमंद रहेगा। घर से जुड़ी चीजों पर खर्च का विचार आ सकता है, लेकिन अनावश्यक चीजें टाल भी सकते हैं। यही संतुलन सही रहेगा। रकम छोटी हो या बड़ी शर्त और समय दोनों साफ समझ लें तो आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

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मूलांक 7 का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा असर मन की थकान का दिख सकता है। चुपचाप बहुत कुछ सोचने से सिर और आंखों पर दबाव बढ़ सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना या माथे पर ठंडा पानी लगाना राहत देगा। कुछ मिनट बिना बातचीत के बैठना भी अच्छा रहेगा। मीठी चाय या कॉफी पर निर्भर रहने के बजाय पानी बढ़ाएं। हल्की स्ट्रेचिंग करें। मन को हल्का रखने से दिन स्वस्थ और शांत बीतेगा।

आज कम बोलें, ज्यादा समझें। यही आपके लिए सबसे बड़ा फायदा लेकर आएगा। सादगी और संतुलन बनाए रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा।

मूलांक 5 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज आपकी समझ बनेगी सबसे बड़ी ताकत, जानें क्या कहता है अंक राशिफल

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी, सफेद

शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम

एलर्ट्स: परिवार की नरमी को अपनी चुप्पी से कमजोर ना करें। किसी अपने की आधी बात सुनकर मन में दूरी ना बनाएं। घरेलू खर्च पर बिना स्पष्टता के सहमति ना दें।

आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, पर अपनी बात भी साफ रखिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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