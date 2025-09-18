most romantic mulank number 2 and 6 hindi sabse romantic mulank kaun sa hai Numerology: बेहद ही रोमांटिक होते हैं ये 2 मूलांक, पार्टनर पर छिड़कते हैं जान, numerology in hindi - Hindustan
Numerology: बेहद ही रोमांटिक होते हैं ये 2 मूलांक, पार्टनर पर छिड़कते हैं जान

Numerology: अंकशास्त्र के हिसाब से लोगों का स्वभाव काफी हद तक उनके मूलांक पर बेस्ड होता है। दो ऐसे मूलांक हैं, जिनके जातक अपने पार्टनर पर खूब प्यार बरसाते हैं। साथ ही ये लोग पार्टनर से अगर नाराज भी होते हैं तो इनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाता है। जानिए इन दोनों मूलांक के बारे में…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:57 PM
न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकज्योतिष के हिसाब से हर व्यक्ति का स्वभाव काफी अलग होता है। लोगों का स्वभाव का अंदाजा उनके मूलांक से लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की जन्म की तारीखों के योग को ही मूलांक कहा जाता है। अगर किसी का जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 2 होगा। वहीं जिसका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। अंकशास्त्र के हिसाब से कई मूलांक ऐसे हैं जिनकी पार्टनर से खूब बनती है लेकिन 2 मूलांक ऐसे हैं जो पार्टनर पर जान छिड़कते हैं और स्वभाव से बेहद ही रोमांटिक भी होते हैं।

पार्टनर से नहीं बर्दाश्त होती है दूरी

शास्त्र के हिसाब से इन दोनों मूलांक का स्वभाव प्यार के मामले में एक सा होता है। ये दोनों मूलांक 2 और 6 ही है। ये दोनों ही मूलांक अपने आप में बेहद ही खास हैं। इनकी खासियत ये है कि भले ही पार्टनर संग इनकी बहसबाजी हो जाए लेकिन इनका गुस्सा पल भर में शांत भी हो जाता है। इस दोनों ही मूलांक के जातक रिश्तों को काफी अहमियत देते हैं। पार्टनर के साथ दूरी इनको नागवार गुजरता है। यही वजह है कि लड़ाई के बाद सबसे पहले यही पार्टनर को मनाने पहुंच जाते हैं। सरप्राइज देने में ये दोनों मूलांक बाकियों से आगे हैं। पार्टनर की पसंद को ये हमेशा ध्यान में रखते हैं।

पॉजिटिव सोच से निकालते हैं हल

मूलांक 2 और 6 के जातक काफी पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं। किसी भी स्थिति में ये घबराते नहीं हैं। सोच पॉजिटिव होने की वजह से ये हमेशा आसपास का माहौल खुशनुमा ही रखते हैं। ऐसे में इनके इर्दगिर्द काफी अच्छा महसूस होता है। ये लोग पार्टनर को प्यार देने के साथ-साथ उसकी दिल से रिस्पेक्ट भी खूब करते हैं। साथ ही ये पार्टनर की खूब केयर करते हैं। कई बार ये पजेसिव भी हो जाते हैं। हालांकि इसमें भी उनका मासूम प्यार छिपा होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)