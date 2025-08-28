september born people zodiac sign virgo libra traits perosonality in hindi september me janme log kaise hote hai Numerology: गुणों की खान होते हैं सितंबर में जन्मे हुए लोग, इस कमी के चलते करते हैं इरिटेट, numerology in hindi - Hindustan
Numerology: गुणों की खान होते हैं सितंबर में जन्मे हुए लोग, इस कमी के चलते करते हैं इरिटेट

September Born People Personality:अंक शास्त्र में बताया गया है कि हर महीने में जन्म लेने वाले लोगों में काफी अंतर होता है। एकाध चीजें भले एक जैसी हो लेकिन पूरा स्वाभाव तो काफी अलग होगा। आज जानते हैं कि आखिर सितंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 10:51 AM
September Born People: बस कुछ ही दिन में सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। सितंबर के आते-आते मौसम में नमी आने लगती हैं और मन भी शांत सा रहने लगता है। ठंडी हवाओं के झोंकों से राहत भी खूब मिलती है। साथ ही अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जी का एहसास होता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। पॉजिटिविटी से भरे सितंबर के महीने में जन्मे लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं। सितंबर में जन्मे हुए लोग कन्या और तुला राशि के होते हैं। ऐसे में इनके अंदर इन दोनों राशियों के गुण देखने को मिल जाते हैं। आज बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो सितंबर के महीने में जन्म लेने वालों को दूसरों से अलग बनाती है। साथ ही इनकी कमजोरियों के बारे में भी जानेंगे।

डिसिप्लिन में रहना है पसंद

सितंबर में जन्म लेने वाले लोगों को डिसिप्लिन में रहना खूब पसंद है। ये चाहते हैं कि इनके आसपास के लोग भी ऐसे ही रहें। पूरी प्लानिंग के साथ इन्हें काम करना पसंद है। अपनी जिंदगी के साथ-साथ अपने आसपास इन्हें अव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनके पास हर चीज के लिए कई प्लानिंग होती है और इसी वजह से ये किसी काम को टलने नहीं देते हैं। ये सितंबर में जन्मे हुए लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है।

मेहनत से पीछे नहीं हैं हटते

सितंबर में जन्म लेने वालों को आप खूब मेहनत करते हुए देखेंगे। अगर इन्होंने कुछ ठान ली है तो प्लानिंग के साथ पूरी मेहनत करते हैं। अगर कहीं कुछ कमी लगती है तो भी ये लगातार प्रयास करने में ही विश्वास रखते हैं। ये लोग किसी भी काम को पूरे फोकस के साथ ही करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी चीज को पाने के लिए ये लोग शॉर्टकट रास्ता नहीं लेते हैं।

लॉजिक के साथ करते हैं बात

हर बात में इनका लॉजिक देखने लायक होता है। इसी वजह से ये लोग कभी भी गलत फैसले नहीं लेते हैं। हर स्थिति को सोच-समझकर ही फैसले लेना इन्हें पसंद है। यही वजह है कि लोग इनसे सलाह लेना काफी पसंद करते हैं। लोगों को इन पर भरोसा होता है कि ये जो भी सलाह देंगे वो सामने वाले के हित को सोचकर ही देंगे।

होती है ये कमी

सितंबर में जन्म लेने वालों को गुणों की खान कहा जा सकता है लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है। ये कमी है दूसरों को कमतर आंकना। दूसरों के सामने ये अपने बारे में खूब हांकते हैं। अपने बारे में ये इतना बोल जाते हैं कि कई बार सामने वाला इरिटेट भी हो जाता है। बात की जाए अगस्त में जन्मे हुए लोगों की तो इनकी खूबियां भी सितंबर वालों से खूब मिलती हैं। अगस्त में जन्मे हुए लोगों के बारे में पढ़ने के लिए यहां पढ़ें- August Born People: अगस्त में जन्मे लोगों में होते हैं ये गुण, कूट-कूटकर भरा होता है कॉन्फिडेंस

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)