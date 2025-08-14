8 shri krishna mulnak lucky number connection with his birth and death krishna ka lucky number किस मूलांक के हैं श्री कृष्ण? जन्म से लेकर आखिरी सांस तक इस नंबर से रहा खास कनेक्शन, numerology in hindi - Hindustan
किस मूलांक के हैं श्री कृष्ण? जन्म से लेकर आखिरी सांस तक इस नंबर से रहा खास कनेक्शन

Shri Krishna Lucky Number: श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी आखिरी दिनों तक एक खास नंबर उनके साथ परछाई बनकर रहा। इस खास नंबर से उनका नाता पूरी जिंदगी रहा। चलिए जानते हैं कि आखिर वो नंबर कौन सा था? जानेंगे कि कैसे ये नंबर उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 04:51 PM
श्री कृष्ण के भक्तों के लिए वैसे तो उनसे जुड़ी हर एक चीज प्रिय है। उनकी कहानी, जन्म, इतिहास, लीलाएं, प्रेम, महाभारत का जिक्र जन्माष्टमी पर खूब होता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। सभी लोग अपने-अपने अंदाज में लड्डू गोपाल को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। जहां भक्त उनकी एक-एक चीज से प्रभावित होते हैं वहीं श्री कृष्ण की जिंदगी एक नंबर से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखी। जानिए आखिर इस नंबर से श्री कृष्ण का कनेक्शन इतना खास क्यों था?

इस नंबर से है श्री कृष्ण का खास कनेक्शन

आपको जानकर हैरानी होगी कि कृष्ण की जिंदगी में एक ही नंबर ऐसा था जिसके साथ उनका बहुत ही पावरफुल कनेक्शन था। वो नंबर था 8। नंबर 8 का सीधा-सीधा संबंध शनि ग्रह से होता है। अब देखा जाए तो श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही हुआ था। इसी के साथ 8 नंबर श्री कृष्ण की जिंदगी का सबसे खास नंबर बन गया। उनका ये कनेक्शन जिंदगी के हर एक उतार-चढ़ाव में दिखा।

श्री कृष्ण और नंबर 8 का पहला कनेक्शन: श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का आठवां अवतार कहा जाता है। माना यही जाता है कि श्री कृष्ण उनका पूर्ण अवतार हैं.

श्री कृष्ण और नंबर 8 का दूसरा कनेक्शन: दूसरा कनेक्शन वो है जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। ऐसे में कृष्ण जी का मूलांक 8 होगा।

श्री कृष्ण और नंबर 8 का तीसरा कनेक्शन: शास्त्रों के हिसाब के श्री कृष्ण की कुल आठ पटरानियां थीं। इनके नाम सत्यभामा, कालिंदी, सात्या, भद्रा, जाम्बबती, रुक्मिणी, लक्ष्मणा और मित्रवृन्दा थे।

श्री कृष्ण और नंबर 8 का का चौथा कनेक्शन: श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के संतान के रूप में हुआ। वो उनकी आठवीं संतान थे। कंस से बचाने के लिए वासुदेव उन्हें नंद और यशोदा को सौंप देते हैं।

श्री कृष्ण और नंबर 8 के बाकी कनेक्शन: बता दें कि श्री कृष्ण और नंबर 8 के कई और कनेक्शन हैं। उनका जन्म दिन के आठवीं पहर में आधी रात में हुआ था। उनका ये कनेक्शन दिव्य है। वहीं श्री कृष्ण अष्टांग योग में भी कुशल थे। भगवान विष्णु के अवतार होने की वजह से उन्हें कुल अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी थी।

श्री कृष्ण की मृत्यु और नंबर 8 का कनेक्शन: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने 125 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके उम्र की संख्या को भी जाए तो 8 ही आएगा। इस तरह से श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंतिम दिन तक नंबर 8 उनके साथ किसी ना किसी रूप में मौजूद रहा। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन अगर 8 मूलांक वाले लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसे खूब लाभ मिलेगा। साथ ही इनकी पूजा से शनि के दोष भी मिटने लगते हैं।