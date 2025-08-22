5 qualities of numerology number 4 people traits personalities weakness mulank 4 wale log kaise hote hain Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं जिद्दी, राहु के चलके मिलता है खूब पैसा, numerology in hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़अंक राशि5 qualities of numerology number 4 people traits personalities weakness mulank 4 wale log kaise hote hain

Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं जिद्दी, राहु के चलके मिलता है खूब पैसा

Numerology Number 4 People Traits: अंकशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का मूलांक पता हो तो आप उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। जन्म की तारीख से मूलांक का पता आसानी से लग जाता है। आज बात करेंगे मूलांक 4 वालों की…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:10 AM
share Share
Follow Us on
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं जिद्दी, राहु के चलके मिलता है खूब पैसा

Numerology Number 4 People Traits: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो उसकी जन्म की तारीख ही काफी है। जन्म की तारीख के जरिए किसी भी व्यक्ति के गुण और कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे मूलांक 4 वालों की। जानेंगे कि आखिर इनमें कौन-कौन से गुण होते हैं। साथ ही इनकी कमियों पर भी नजर डालेंगे। बता दें कि किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 4 होता है। तो चलिए जानते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में...

मूलांक 4 वालों की खूबियां

मूलांक 4 के जातकों को सारे काम एक योजना बनाकर करना पसंद है। मूलांक 4 वाले लोग काफी मेहनती होते हैं। मेहनत करने से पीछे नहीं भागते हैं। ये लोग हर काम पूरी प्लानिंग के साथ ही करते हैं। स्वभाव से ये लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। कम इमोशनल होते हैं तो कई बार लोग उन्हें पत्थर दिल भी समझ बैठते हैं। मूलांक 4 वालों में राहु के भी लक्षण होते हैं। ऐसे में इनकी जिंदगी में पैसों की किल्लत कभी नहीं होती है। कई बार तो रास्ते ऐसे बनते हैं कि इनके पास बहुत पैसा आता है।

मूलांक 4 वालों की कमियां

मूलांक चार वालों की सबसे कमी यही है कि वो हर बात में सिर्फ अपना लॉजिक लगाते हैं। ये दूसरों की बातों या विचार को भाव भी नहीं देते हैं। ना तो इन्हें किसी से सलाह लेना पसंद है। इनके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपना होता है। अपने जिद के चलते ही ये कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। जिद की वजह से ही लोग कई बाद इनसे बात करने में हिचकिचाते हैं। हालांकि मूलांक 7 वालों के साथ इनकी खूब बनती है। इनकी मूलांक 2 और 8 वालों से ज्यादा नहीं बन पाती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)