Numerology: हसबैंड मैटेरियल होते हैं इन 3 मूलांक के लड़के, जिंदगी भर देते हैं साथ

Most Loyal Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ मूलांक के जातक बेहद ही लॉयल होते हैं। आज बात करेंगे उन 3 मूलांक के लड़कों की जो बेहद ही अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं और हर एक छोटी-छोटी चीज का ध्यान रखते हैं।

आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में हर कोई सुकून चाहता है। ऐसे में अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो जिंदगी आसान सी हो जाती है। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर की तलाश है तो आप न्यूमेरेलॉजी की मदद से अपना काम आसान बना सकते हैं। न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र में कई ऐसे मूलांक हैं, जो ना सिर्फ पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं बल्कि हर मुश्किल में खुद आगे आ जाते हैं। आज बात करेंगे ऐसे ही 3 मूलांक के बारे में जिनके जातक हसबैंड मैटेरियल होते हैं। बता दें कि मूलांक किसी भी इंसान की बर्थडेट के योग से निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 3 मूलांक के बारे में...

मूलांक 2: मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रदेव हैं। इस वजह से मूलांक 2 के जातक बेहद ही इमोशनल होते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का ही मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 के लड़के बेहद ही अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं। इस मूलांक के लोग अपने प्यार को पाने के कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने पार्टनर की जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं।

मूलांक 4: मूलांक 4 वाले लोग भी अच्छे पार्टनर बनते हैं। इनका ग्रह स्वामी राहु है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का ही मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के लड़के अपनी पार्टनर की हर एक छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। इस मूलांक के लोग कभी भी अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते हैं।

मूलांक 6: मूलांक 6 के जातक रिलेशनशिप को खूब संभालकर रखते हैं। किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 6 होता है। इनका ग्रह स्वामी शुक्र होता है। ऐसे में ये अपनी पार्टनर का खूब ख्याल रखते हैं और उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देते हैं।