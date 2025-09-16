Numerology: इस मूलांक पर होती है शनि की कृपा, कूट-कूटकर भरी होती है लीडरशिप क्वालिटी

Numerology in Hindi: अंकशास्त्र के अनुसार वैसे तो हर एक मूलांक खास है लेकिन एक नंबर ऐसा है जो बाकियों से थोड़ा हटके हैं। इस मूलांक के जातकों के आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं भटकती है। चलिए जानते हैं कि आखिर इतना खास मूलांक कौन सा है जिस पर स्वंय शनिदेव का हाथ है।

Numerology Number 8: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर अपने आप में बेहद ही खास होते हैं। बता दें कि किसी भी व्यक्ति के जन्म की तारीख के योग से उसके मूलांक का पता चलता है। आज बात करेंगे मूलांक 8 की। जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जन्म ले चुके हैं, उन लोगों का मूलांक 8 होगा। मूलांक 8 वाले जातक कई मायनों में बाकी मूलांक के लोगों से खास होते हैं। वहीं इनके सिर पर शनिदेव का हाथ होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों में कौन-कौन से गुण होते हैं जो इन्हें बाकियों से बेहद ही खास बनाते हैं।

शनि की बरसती है खूब कृपा मूलांक 8 वाले जातक अपने आप में ही बेहद ही खास होते हैं। नंबर 8 होने की वजह से भगवान शनिदेव की कृपा इन पर खूब बरसती है। शनिदेव के चलते मूलांक 8 वालों को सादगी ही पसंद आती है। दिखावे से इन्हें सख्त नफरत होती है। ये लोग शांति से अपना काम करते हैं और कड़ी मेहनत पर ये लोग खूब भरोसा करते हैं।

पॉलिटिक्स में कमाते हैं नाम मूलांक 8 वाले काफी क्रिएटिव होते हैं। साथ ही अगर ये लोग पॉलिटिक्स में हाथ आजमाते हैं तो इनकी किस्मत यहां पर खूब रंग लाती है। अपनी बेहतर कम्यूनिकेशन स्किल के दम पर ये लोगों का दिल जीत लेते हैं। ऐसे में ये लोग पॉलिटिक्स में अच्छा-खासा नाम कमा लेते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये कई बार खुद को भूलकर दूसरों की मदद करते हैं।

कूट-कूटकर होती है ये क्वालिटी मूलांक 8 वाले काफी तेज और मेहनती होते हैं। इनके अंदर रिस्क लेने का साहस होता है। यही वजह है कि कई क्षेत्र में अच्छा कर ले जाते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट-कूटकर होती है। अपने अंडर में ये किसी को भी नाराज नहीं कर सकते हैं। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता भी देखते ही बनती है।