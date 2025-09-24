3 coolest numerology number ever sabse cool mulank kaun sa hai Numerology: गुस्से में भी कूल रह लेते हैं इस मूलांक के लोग, शांत रहकर करते हैं ये काम, numerology in hindi - Hindustan
Numerology: गुस्से में भी कूल रह लेते हैं इस मूलांक के लोग, शांत रहकर करते हैं ये काम

Coolest Numerology Number: न्यूमेरेलॉजी यानी कि अंकशास्त्र के हिसाब से लोगों के स्वभाव का पता उनके मूलांक की मदद से आसानी से लगाया जा सकता है। आज बात करेंगे उन 3 मूलांकों की जो हर स्थिति में कूल रह लेते हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 01:57 PM
किसी भी शख्स के स्वभाव और सोच को आप उसकी बर्थडेट से जान सकते हैं। बता दें कि बर्थडेट के हिसाब से ही सबका मूलांक बनता है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र में बर्थडेट के योग को ही मूलांक कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे मूलांक हैं जो एक-दूसरे से काफी अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेम ही होती हैं। तो आज उन मूलांकों की बात करेंगे जो हर एक स्थिति में अपना बैलेंस अच्छा बनाकर रखते हैं। खराब से खराब सिचुएशन में भी इन मूलांक के लोग खुद को शांत रख लेते हैं और हर फैसला समझदारी के साथ लेते हैं। जानते हैं कि आखिर अंकशास्त्र के इतने बैलेंस्ड मूलांक कौन-कौन से हैं?

मूलांक 2 वाले होते हैं इमोशनल

वैसे तो अंकशास्त्र के हर एक मूलांक अपने आप में बेस्ट हैं लेकिन कुछ का तो कोई जोड़ नहीं है। ये मूलांक हैं- 2, 6 और 7। शास्त्र के हिसाब से ये तीनों मूलांक शांति को ही चुनते हैं। लड़ाई-झगड़ों से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। बात की जाए मूलांक 2 की तो किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में ये लोग शांत और बेहद ही इमोशनल होते हैं। चंद्रमा की तरह ही इनका मूड भी काफी बदलता है लेकिन हर स्थिति में ये खुद को शांत रख ही लेते हैं।

मूलांक 6 और 7 भी हैं कूल

बात की जाए मूलांक 6 वालों की तो इन लोगों का ग्रह स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की वजह से इनका संबंध सौदर्य और प्रेम से होता है। ये लोग आसपास का माहौल खुशनुमा चाहते हैं। बता दें कि किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक ही 6 होता है। वहीं मूलांक 7 वाले अपने आप में बेहद ही खास होते हैं। इनके अंदर बहुत धैर्य होता है और यही वजह है कि लड़ाई-झगड़े वाली स्थिति को ये बहुत ही आसानी से संभाल लेते हैं। जिन लोगोंं का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)