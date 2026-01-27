अंक ज्योतिष: किस मूलांक के लोगों को पहनना चाहिए नीलम रत्न? जानिए नियम

संक्षेप: रत्न शास्त्र में कई तरह के रत्नों का जिक्र मिलता है, जो बेहद प्रभावशाली हैं। इन्हीं में से एक रत्न है नीलम। हालांकि नीलम हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ मूलांक के लोगों को इसे धारण करना शुभ होता है। चलिए आजनते हैं कि किन मूलांक के लोगों को नीलम रत्न पहनना चाहिए।

अंक शास्त्र में सभी मूलांक का विशेष महत्व है। अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक मूलांक का संबंध अलग-अलग ग्रहों और नक्षत्रों से है। ग्रहों के कमजोर और मजबूत होने का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए लोग अलग-अलग प्रकार के रत्न धारण करते है। रत्न शास्त्र में कई तरह के रत्नों का जिक्र मिलता है, जो बेहद प्रभावशाली हैं। इन्हीं में से एक रत्न है नीलम। हालांकि नीलम हर किसी को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ मूलांक के लोगों को इसे धारण करना शुभ होता है। चलिए आजनते हैं कि किन मूलांक के लोगों को नीलम रत्न पहनना चाहिए।

मूलांक 4 के लिए शुभ है नीलम रत्न

ध्यान रखें कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषि से जरूर परामर्श लें। बात नीलम रत्न की करें, तो मूलांक 4 के लिए नीलम रत्न को शुभ माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी राहु है। वहीं, नीलम रत्न राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में मूलांक 4 के लोगों के लिए भाग्य और समृद्धि लाने में मदद करता है। यह रत्न करियर और व्यवसाय में सफलता दिलाने में मदद करता है। नीलम रत्न पहनने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है।

कैसे होते हैं मूलांक 4 के लोग

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 4 के लोग व्यावहारिक, मेहनती और अनुशासित होते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं और उनके पास मजबूत इच्छाशक्ति होती है। इस मूलांक के जातक समय को लेकर बेहद पाबंद रहते हैं। साथ ही यह बड़े ही वफादार भी होते हैं।

मूलांक 4 वालों को कब पहनना चाहिए नीलम रत्न

- नीलम रत्न पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन शनिवार को माना जाता है। क्योंकि यह शनि ग्रह से भी संबंधित है।

- शनिवार की शाम या रात का समय नीलम पहनने के लिए सबसे उत्तम है।

- इस रत्न को पंचधातु, चांदी या प्लैटिनम में जड़वाकर पहनना चाहिए।

- नीलम रत्न को मध्यमा उंगली यानी कि बीच वाली उंगली में पहनना चाहिए।

- इसे पहनने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करना चाहिए।

- नीलम रत्न को धारण करते समय शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए।

नीलम रत्न पहनने के लाभ

- करियर और कारोबार में खूब तरक्की मिलती है।

- नीलम पहनने से आत्मविश्वावस बढ़ता है।

- मानसिक शांति और तनाव कम होता है।

- नीलम रत्न पहनने से शनि की साढ़ेसाती का दुष्प्रभाव भी कम होता है।