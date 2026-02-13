Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: 9, 18, 27 की तारीख को जन्मे जातक कैसे होते हैं, रहती है शिव जी की कृपा

Feb 13, 2026 04:30 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Numerology: मूलांक 9 मंगल ग्रह से प्रभावित होने की वजह से ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये छोटी से छोटी बातों से भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये निडर और आत्मविश्वासी होते हैं। चलिए जानते हैं कि मूलांक 9 के लोग कैसे होते हैं?

अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के जरिए किसी भी जातक के व्यक्तित्व, भविष्य और स्वभाव के बारे में पता लगाया जा सकता है। हर एक मूलांक का किसी ना किसी ग्रह और देवी-देवताओं से संबंध होता है। मूलांक जन्मतिथि पर आधारित होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी मंगल है। साथ ही इन लोगों पर शिव जी की कृपा भी रहती है। चलिए जानते हैं कि मूलांक 9 के जातक कैसे होते हैं।

मूलांक 9 जातक का स्वभाव
जैसा कि मूलांक 9 मंगल ग्रह से प्रभावित होने की वजह से ये लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ये छोटी से छोटी बातों से भी क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये निडर और आत्मविश्वासी होते हैं। साथ ही ये काफी मेहनती होते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी काफी मेहनत करते हैं। इन्हें चुनौतियों से बिल्कुल डर नहीं लगता है। इनके भीतर नेतृत्व की क्षमता भी कूट-कूट के भरी होती है।

ईमानदार होते हैं
मूलांक 9 के जातक काफी ईमानदार होते हैं। ये बातें सीधी और सच्चाई से कहते हैं। हालांकि कभी-कभी लोगों को इनकी बातें कड़वी भी लग सकती है। ये लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं। इतना ही नहीं ये राजनीति या चतुराई को पसंद नहीं करते। अगर कोई इनसे घुमा-फिराकर बात करता है, तो वे उससे दूरी बना लेते हैं।

भगवान शिव की रहती है कृपा
मूलांक 9 के जातकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ये जातक जब सच्ची श्रद्धा से शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये जीवन में खूब सफल होते हैं। साथ ही इन्हें मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही शिव जी की कृपा से ये लोग कठिन से कठिन हालात में भी डटकर मुकाबला करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं।

करियर
अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 9 का भविष्य काफी उज्जवल होता है। ये लोग काफी रचनात्मक होते हैं। इनके भीतर कुछ नया सृजन करने की क्षमता होती है, जो इनके करियर की तरक्की में मददगार साबित होती है। ये लोग सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और राजनीति जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं।

आर्थिक स्थिति
मूलांक 9 वालों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है। खासकर ये जमीन-जायदाद के मामले में काफी लकी साबित होते हैं। ये लोग रिस्क से भी काफी धन कमाते हैं। हालांकि ये लोग खर्चीलें भी बहुत होते हैं। कुल मिलाकर इनकी आर्थिक स्थिति सही रहती है।

रिलेशनशिप
मूलांक 9 वाले लोगों का अपने ही मूलांक वालों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। रिलेशनशिप में यह दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और उनके बीच गहरा प्रेम और समझ होती है। लेकिन गुस्सैल स्वभाव होने की वजह से कई बार इनके दांपत्य जीवन और मित्रता में परेशानियां आ सकती हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

