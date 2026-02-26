Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अंक ज्योतिष: 26 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें सभी जरूरी बातें

Feb 26, 2026 05:54 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंक ज्योतिष के मुताबिक 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे में इस मूलांक ग्रह स्वामी शनि देव हैं। ऐसे में इन लोगों पर शनि ग्रह का खास प्रभाव रहता है। ये काफी मेहनती और कर्मठ होते हैं। इनका जीवन धन, वैभव और कीर्ति से भरा रहता है। हालांकि इन्हें देर से मगर स्थायी फल मिलता है।

अंक ज्योतिष: 26 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें सभी जरूरी बातें

अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य का आंकलन उसके मूलांक के जरिए कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं। मूलांक जन्मतिथि के आधार पर निकाले जाते हैं। हर एक मूलांक का संबंध किसी ना किसी देवी-देवता से होता है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 26 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 होगा। चलिए जानते हैं कि मूलांक 8 वाले कैसे होते हैं?

26 तारीख को जन्मे लोगों का ग्रह स्वामी
अंक ज्योतिष के मुताबिक 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। ऐसे में इस मूलांक ग्रह स्वामी शनि देव हैं। ऐसे में इन लोगों पर शनि ग्रह का खास प्रभाव रहता है। यही वजह है कि इनके अंदर एक अनोखी ऊर्जा रहती है। इसलिए ये काफी मेहनती और कर्मठ होते हैं। इनका जीवन धन, वैभव और कीर्ति से भरा रहता है। हालांकि इन्हें देर से मगर स्थायी फल मिलता है।

26 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव
मूलांक 8 वाले लोग बहुत मेहनती, धैर्यवान और न्यायप्रिय होते हैं। ये स्वभाव गंभीर और एकांतप्रिय होते हैं। लेकिन ये दिल के बहुत साफ होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता और दृढ़ता कूट-कूट कर भरी होती है। इसलिए ये बड़े होकर अच्छे लीडर बनते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए ये हमेशा आगे खड़े होते हैं। इसलिए ये काफी भरोसेमंद साबित होते हैं। साथ ही ये बेहद खुशमिजाज भी होते हैं।

26 तारीख को जन्में लोगों का करियर
- 26 तारीख को जन्मे लोग बड़े होकर बड़े राजनेता बनते हैं। इनके विचार भी काफी अच्छे होते हैं और इनमें नेतृत्व की क्षमता भी होती है।
- मूलांक 8 के लोग बड़े होकर अच्छे रिसर्चर बनते हैं।
- ये बड़े होकर कलाकार बनते हैं।
-बिजनेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिएटिव फील्ड में अच्छा नाम कमाते हैं।

26 तारीख को जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति
इस तारीख को जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। ये भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा करते हैं। ये किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करते हैं। धन के मामले में काफी अमीर होते हैं। हालांकि इन्हें सफलता देर से मिलती है। लेकिन ये अपने दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। यह लोग कारोबार में भी अपना पैर जमा लेते हैं। मूलांक 8 वाले जातक 35 साल के बाद बड़े मुकाम हासिल कर पाते हैं।

ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: 24 तारीख को जन्मे लोग होते हैं बहुत भाग्यशाली
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोग होते हैं बेहद साहसी और चतुर, अचानक मिलता है बहुत स
ये भी पढ़ें:अंक ज्योतिष: इस मूलांक के लोग नहीं लेते हैं किसी का एहसान, राजा की तरह जीते हैं

रिलेशनशिप
26 तारीख को जन्मे जातक यानी मूलांक 8 के लोग प्यार में बहुत ईमानदार होते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरी निष्ठा और सम्मान देते हैं। कभी-कभी भावुक होकर छोटी-सी बात से ये लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन दिल से हमेशा सच्चे होते है। ये परिवार के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं। साथ ही ये हर परिस्थिति में ढल जाते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान
- मूलांक 8 वाले शनिवार को शनि देव या हनुमान जी की पूजा करें।
- काले तिल, सरसों का तेल दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' जपें।
- क्रोध और जिद से बचें। शनि को मजबूत रखने से लग्जरी लाइफ और सुख बना रहता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Numerology Mulank 8
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने