कैसी होती हैं मूलांक 9 की लड़कियां, कामयाबी पाने के लिए करें ये उपाय

संक्षेप:

मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मान्यता है कि मूलांक 9 की महिलाएं लड़कियां काफी साहसी, सुंदर और आत्मविश्वासी होती हैं। ये खेल-कूद में आगे रहती हैं और हर कार्य को साहस के साथ करती हैं। चलिए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में।

Jan 01, 2026 04:48 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी लड़की का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मान्यता है कि मूलांक 9 की महिलाएं लड़कियां काफी साहसी, सुंदर और आत्मविश्वासी होती हैं। ये खेल-कूद में आगे रहती हैं और हर कार्य को साहस के साथ करती हैं। चलिए जानते हैं इनकी खूबियों के बारे में।

मंगल की कृपा

जैसा कि हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होते हैं। वैसे ही मूलांक 9 की लड़कियों पर मंगल ग्रह की खास कृपा होती है जिस वजह से ये कठिन हालातों में भी घरकार पीछे नहीं हटती बल्कि इनका सामना हंसते-हंसते करती हैं। इनका मन साफ होता है। इस मूलांक की लड़कियां काफी लंबे समय तक अपने दिल में किसी के लिए किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं रखती हैं। लेकिन, दिल साफ होने के बावजूद भी इन्हें गुस्सा काफी तेज आता है। बात चाहे कितनी ही छोटी क्यों न हो इन्हें गुस्सा काफी तेज आ जाता है।

लीडरशिप क्वालिटी में भी अव्वल
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 की लड़कियों में लीडरशिप क्वालिटी गजब की होती है। इन्हें किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता है लेकिन ये ऑर्डर देने में सबसे आगे जरूर होती हैं। अगर इन्हें टीम के साथ मिलकर कोई काम करने को कहा जाए तो ये पूरी टीम को लेकर आगे बढ़ना काफी अच्छे से जानती हैं।

शिक्षा और करियर
शिक्षा और करियर की बात करें, तो मूलांक 9 की महिलाएं पढ़ाई-लिखाई में भी अच्छी होती हैं। इनकी बुद्धि एकाग्र होती है। राजनीति, समाजशास्त्र, चिकित्सा, विधि, पत्रकारिता, अभिनय आदि क्षेत्रों में ये खूब नाम कमाती हैं। ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक और उच्च अधिकारी बनती हैं।

आर्थिक स्थिति
मूलांक 9 की लड़कियां आर्थिक तौर पर मजबूत होती हैं। ये लड़कियां अक्सर अपने मेहनत और कॉन्फिडेंस के दम पर पैसे और प्रॉपर्टी बनाती हैं। कहा जाता है कि ये जितना कमाती हैं उतना ही खर्च करने में भी विश्वास रखती हैं। इनके जीवन में जमीन-जायदाद, फ्लैट, वाहन आदि का सुख रहता है।

लव लाइफ
लव लाइफ की बात करें, तो प्यार के मामले में भी इस मूलांक की लड़कियां काफी पैशनेट और भरोसेमंद होती हैं। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर शादी करते हैं तो इनका डोमिनेटिंग स्वभाव कई बार आपको परेशान कर सकता है।

वैवाहिक जीवन
अंक ज्योतिष बताते है कि मूलांक 9 की जो लड़कियां होती हैं वे कभी भी आजादी और सम्मान में समझौता नहीं कर सकती है। इनकी शादी आमतौर पर 24 से 27 वर्ष की उम्र के बीच होती है। ये अपने बच्चों की शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों पर विशेष ध्यान देती हैं।

उपाय
- अंक ज्योतिष के मुताबिक कामयाबी पाने के लिए मूलांक 9 वाले लोगों को हर मंगलवार को लाल मंसूर की दाल मंदिर में जाकर दान देनी चाहिए।
- इसके अलावा हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, इससे कष्ट दूर होंगे और मन शांत रहेगा।
- मूलांक 9 की महिलाओं को मूंगा रत्न धारण करना शुभ होता है। इसे दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए।
- लाल रंग का रुमाल या वस्त्र अपने पास रखना इनके लिए सौभाग्य लाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
