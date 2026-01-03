Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology What are girls with the number 8 like Here are some tips for their success
कैसी होती हैं मूलांक 8 की लड़कियां? तरक्की के लिए करें ये उपाय

मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, स्वभाव, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज हम मूलांक 8 की लड़कियों के बारे में जानेंगे। मान्यता है कि इस मूलांक पर जन्में लोगों पर शनि देव मेहरबान रहते हैं। चलिए इनकी खूबियों के बारे में जानते हैं।

Jan 03, 2026 03:07 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में 1-9 मूलांक होते हैं। हर एक मूलांक का महत्व होता है। मान्यता है कि मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के भविष्य, स्वभाव, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज हम मूलांक 8 की लड़कियों के बारे में जानेंगे। मान्यता है कि इस मूलांक पर जन्में लोगों पर शनि देव मेहरबान रहते हैं। चलिए इनकी खूबियों के बारे में जानते हैं।

मूलांक 8 का जन्म तारीख
अंक ज्योतिष के अनुसार जिन लड़कियों का जन्म किसी भी माह के 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 8 होता है। इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर शनि देव का विशेष आशीर्वाद होता है और ये लोग प्रायः शांत, अंतर्मुखी, गंभीर, ईमानदार और रहस्यमयी होते हैं।

न्याय प्रिय होती है लड़कियां
अंक ज्योतिष के अनुसार 8 अंक के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। ऐसे में इनके जीवन और व्यक्तित्व में शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और यही कारण है कि मूलांक 8 की लड़कियां बहुत न्याय प्रिय होती हैं। शनि के कारण ही ये लड़कियां मेहनती, कर्मशील और थोड़ा जिद्दी स्वभाव की होती हैं।

स्वभाव
मूलांक 8 की लड़कियां स्वभाव से शर्मीली होती हैं और किसी से पहली बार मिलने पर बहुत संभलकर व्यवहार करती हैं। दिल की बात किसी से आसानी से साझा नहीं करतीं हैं। साथ ही ये गंभीर प्रवृत्ति की होती हैं और बहुत सोच-विचार कर ही कोई निर्णय लेती हैं।

शिक्षा
इनकी पढ़ाई धीमी गति से शुरू होती है, लेकिन जब एक बार पढ़ाई में रुचि बन जाती है तो ये अच्छे अंक लाकर दिखाती हैं। प्रारंभिक शिक्षा में परिवार से विशेष सहयोग नहीं मिल पाता फिर भी ये अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करती हैं।

मेहनती
किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मूलांक 8 की लड़कियां बहुत कड़ी मेहनत करती हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और मेहनत के चलते इन्हें सफलता भी जरूर प्राप्त होती है। ये झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस मूलांक की लड़कियां अगर अपने करियर में न्याय के क्षेत्र में चली जाएं तो इन्हें वहां खूब सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही, शनि ग्रह से संबंधित कारोबार भी इनके लिए अच्छे हो सकते हैं।

वैवाहिक जीवन
अंक ज्योतिष के मुताबिक प्रेम के मामले में ये बहुत संकोची होती हैं, अपनी बात कह नहीं पातीं और सामने वाला भी कुछ कह नहीं पाता, इस कारण कई बार प्रेम सफल नहीं हो पाता। इनकी शादी 24 से 29 वर्ष की उम्र में होती है और दो से तीन संतानें होती हैं।

शुभ चीजें
इनका शुभ दिन शनिवार, शुभ रंग काला, और शुभ रत्न नीलम होता है। काले रंग का रुमाल या पेन पास में रखना भी शुभ होता है।

तरक्की के लिए उपाय
- जिन लोगों का मूलांक 8 होता है, उन्हें शनि देव की अराधना जरूर करनी चाहिए।
- शनि से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए।
- इसके साथ ही इन्हें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

