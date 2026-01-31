Weekly Numerology: करियर-बिजनेस में ग्रोथ, तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते, जन्म तारीख से जानिए साप्ताहिक अंक राशिफल
2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 का यह सप्ताह यूनिवर्सल नंबर 6 की ऊर्जा से भरपूर है। नंबर 6 प्रेम, जिम्मेदारी, बैलेंस, परिवार, सहयोग और भावनात्मक समझ का प्रतीक है। इस हफ्ते असली तरक्की जल्दबाजी या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि धैर्य, दूसरों की बात सुनने और संवेदनशीलता से मिलेगी। करियर में ग्रोथ के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन टीम के साथ मिलकर काम करने से ही फायदा होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप या क्लाइंट रिलेशन मजबूत होंगे। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट दूर करने का अच्छा मौका है। स्वास्थ्य के लिए इमोशनल बैलेंस जरूरी है - ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। आध्यात्मिक रूप से यह हफ्ता सेल्फ-लव, कंपैशन और दूसरों की मदद करने की सीख देता है। धैर्य रखें, क्योंकि सफलता धीरे-धीरे लेकिन गहरे असर वाली आएगी।
यह सप्ताह उन लोगों के लिए खास है, जो पिछले कुछ समय से उलझनों में फंसे थे। नंबर 6 की वाइब्स आपको बताती हैं कि अब समय है दिल और दिमाग के बीच तालमेल बनाने का। आइए मूलांक के आधार पर जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या ला रहा है।
मूलांक 1: धैर्य और टीम वर्क से मिलेगी सफलता
मूलांक 1 यानी 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग इस हफ्ते अपनी लीडरशिप को थोड़ा सॉफ्ट रखें। करियर में ऑर्डर देने के बजाय टीम के साथ तालमेल बिठाएं। आपकी सोच में दम है, लेकिन सफलता तब मिलेगी, जब आप दूसरों को प्यार से समझाएंगे। बिजनेस में नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले दूसरों की राय लें। पैसों के मामले में हड़बड़ी ना करें - निवेश सोच-समझकर करें। सेहत में स्ट्रेस से बचें, रोजाना छोटा ब्रेक लें। रिश्तों में कंट्रोलिंग नेचर छोड़ें, ईमानदारी और नरमी से बात करेंगे, तो बॉन्डिंग गहरी होगी। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि असली पावर विनम्रता में है।
मूलांक 2: इन्टूशन से आएंगे बड़े अवसर
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इन्टूशन और बातचीत का तरीका आपको आगे ले जाएगा। टीम वर्क में बड़ी सफलता मिल सकती है। पैसों की स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, इमोशनल खर्च से बचें। आप थोड़े ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए म्यूजिक सुनें या डायरी लिखें। रिश्तों में दिल की बात शेयर करने से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे और प्यार बढ़ेगा। यह समय नई प्लानिंग और पुराने रिश्तों को बेहतर बनाने का है। अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपको सही रास्ता दिखाएगी।
मूलांक 3: क्रिएटिविटी को फोकस करें
मूलांक 3 यानी 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के दिमाग में इस सप्ताह क्रिएटिव आइडियाज की भरमार रहेगी। एक साथ कई काम करने के बजाय एक पर फोकस करें। बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अपनी बात साफ और सीधे रखें। बटुए पर लगाम लगाएं और गैर-जरूरी खर्च टालें। मानसिक थकान दूर करने के लिए पेंटिंग या संगीत अपनाएं। रिश्तों में सच्चाई से काम लें, दिखावा ना करें। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि क्रिएटिविटी तब चमकती है, जब फोकस मजबूत हो। विचारों को डायरी में नोट करें, इससे उलझनें कम होंगी।
मूलांक 4: मेहनत का फल मिलेगा
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 4 वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत का समय है। प्लानिंग और जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान दें। पैसों में अनुशासन रखें, लेकिन खुद पर ज्यादा सख्ती ना करें। अपनी डेली रूटीन को बिगड़ने ना दें, वरना सेहत पर असर पड़ेगा। परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। घरवालों को क्वालिटी टाइम दें, तो माहौल खुशहाल रहेगा। यह सप्ताह आपको बताएगा कि स्थिरता और मेहनत से ही लंबे समय की सफलता मिलती है। प्रकृति में समय बिताएं और गहरी सांस लें।
मूलांक 5: रफ्तार थोड़ी धीमी करें
मूलांक 5 यानी 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह रफ्तार कम करने का संकेत है। बार-बार नए प्रयोग करने के बजाय स्थिरता लाएं। बजट बनाकर चलें, तो पैसों की टेंशन नहीं होगी। मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसलिए मोबाइल से दूरी बनाकर वॉक पर जाएं। रिश्तों में मेंटली मौजूद रहें। अपनों को ध्यान से सुनें, तो भरोसा बढ़ेगा। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि स्थिरता में ही असली आजादी है।
मूलांक 6: पॉजिटिव माहौल में ग्रोथ
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 6 वालों के लिए पॉजिटिव और सपोर्टिव वीक है। मेहनत की सराहना होगी, लेकिन दूसरों की मदद में खुद को थका ना लें। पैसों में प्लानिंग करें। सेहत के लिए इमोशनल बोझ ना लें। रिश्तों में प्यार और मिठास बनी रहेगी। छोटे-छोटे सरप्राइज या प्यारी बातें बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। यह समय आपको बताएगा कि सेल्फ-केयर और दूसरों का ख्याल दोनों जरूरी हैं। सेल्फ-केयर को इग्नोर ना करें।
मूलांक 7: क्लैरिटी और मौन का समय
मूलांक 7 यानी 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह सप्ताह खुद को समझने का हफ्ता है। बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें। अपनी प्रायोरिटी चेक करें। मन की शांति के लिए अकेले समय बिताएं, मेडिटेशन या डायरी लिखें। रिश्तों में ईमानदारी रखें। अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो भरोसा बढ़ेगा। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि क्लैरिटी मौन से आती है। मौन रहें और इनर वॉइस सुनें।
मूलांक 8: बैलेंस्ड व्यवहार से सफलता
8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोग यानी मूलांक 8 वालों के लिए शांत व्यवहार ताकत बनेगा। ऑफिस में पावर स्ट्रगल से दूर रहें। लंबे गोल्स पर फोकस करें। पैसों में स्ट्रक्चर बनाएं। सेहत के लिए नींद और हल्की एक्सरसाइज जरूरी है। रिश्तों में कोमलता लाएं। यह हफ्ता आपको बताएगा कि बैलेंस्ड अप्रोच से ही लंबी सफलता मिलती है। धैर्य रखें और शांति से लक्ष्यों की ओर बढ़ें।
मूलांक 9: पुरानी बातों को छोड़ें
मूलांक 9 यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों के लिए इस सप्ताह पुरानी एनर्जी छोड़ने का समय है। ऐसे काम और लोगों से दूर रहें, जो आपकी एनर्जी कम कर रहे हैं। पैसों में भावनात्मक फैसले ना लें। हीलिंग के लिए क्रिएटिव काम करें। रिश्तों में माफ करना सीखें। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि लेट गो करने से नए रास्ते खुलते हैं। लेट गो की प्रैक्टिस करें।
धैर्य और बैलेंस से आएगी तरक्की
यह सप्ताह हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस धीरे लेकिन गहरे असर वाली होनी चाहिए। जल्दबाजी छोड़कर दूसरों की बात सुनें, इमोशनल बैलेंस बनाएं और इन्टूशन पर भरोसा रखें। करियर-बिजनेस में नए रास्ते खुलेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और इमोशनल सुकून मिलेगा। असली पावर विनम्रता और शांति में है। इस हफ्ते इन गुणों को अपनाएं, तो तरक्की और खुशहाली आपके कदम चूमेगी।