Numerology Weekly Horoscope Number Horoscope from 6-12 October 2025 Rashifal for 1-9 Mulank
Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 6 से 12 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope 6-12 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 06:37 PM
Numerology Weekly Horoscope 6-12 October 2025, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार, जानें 6-12 अक्टूबर का सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है-

1-9 मूलांक के लिए 6 से 12 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा?

मूलांक-1: इस सप्ताह आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जॉब की तलाश में एक कदम पीछे हैं। कृश का ध्यान आकर्षित करना प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देना बेहतर ऑप्शन है। खर्चों को कम करें।

मूलांक-2: इस सप्ताह अपने रोज के कार्यक्रम से कुछ समय निकालें। कुछ ऐसा करें, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपका अच्छा मूड होगा और यह उन लोगों को आकर्षित करेगा, जो कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं।

मूलांक-3: इस सप्ताह चीजों को अपने अनुसार चलने दें। नए रिश्तों में जल्दी जुड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपने मौजूदा संबंध पर काम करने के लिए समय निकालें, चाहे वे दोस्ती या पारिवारिक बंधन ही क्यों न हों। नए अनुभवों के लिए खुले रहें।

मूलांक-4: इस सप्ताह ऐसी एक्टिविटी करें, जो आपको खुश और कॉन्फिडेंट बनाती हैं। यह अपनी आनंदमय एनर्जी को बढ़ाने और उन लोगों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके जैसा ही महसूस करते हैं।

मूलांक-5: इस सप्ताह अपने दिल को अप्रत्याशित कनेक्शन के लिए खुला रखें। ब्रह्मांड आपके लिए रोमांचकारी अवसर लाने की साजिश कर रहा है। तनाव कम लें। आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा और उस पल को कैद करने के लिए तैयार रहना होगा।

मूलांक-6: इस सप्ताह ब्रह्मांड के डीसीजन में अपना विश्वास रखें। धैर्य रखें और टकराव को रोकने के लिए खुद को समझाएं। आप प्यार और परिवार के बीच फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। जबकि आपका दिल नई दोस्ती के लिए तरसता है।

मूलांक-7: इस सप्ताह खुद के बॉस बनने और सभी चीजों में प्यार का अनुभव करने के अवसर के रूप में लें। ब्रह्मांड आपको सामाजिक दुनिया के बंधनों से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करता है। स्वयं द्वारा बनाए गए रूल्स से मुक्त रहें।

मूलांक-8: इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों के लिए पहले से कहीं अधिक समर्पण की आवश्यकता हो सकती है। अपने ऊपर अत्यधिक बोझ डालने से बचें। अपने जीवन को संतुलन करने का तरीका खोजना अनिवार्य है।

मूलांक-9: इस सप्ताह करियर पर फोकस बनाए रखें। ऐसी जीवनशैली विकसित करें, जो आपको खुशी का एहसास दे, चाहे कोई शौक सीखने के माध्यम से, अपने दोस्तों के साथ रहने या नई चीजों की खोज करने के माध्यम से।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।