Hindi Newsधर्म न्यूज़Numerology Weekly Horoscope Number Horoscope from 3-9 November 2025 Rashifal for 1-9 Mulank
Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 3 से 9 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 3 से 9 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Numerology Weekly Horoscope 3-9 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Sun, 2 Nov 2025 06:36 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 3 से 9 नवंबर तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा-

कैसे निकालें मूलांक: अगर जन्म की तारीख 1 से 9 के बीच है, तो वही मूलांक है। यदि जन्म की तारीख दो अंकों की है (जैसे 11 या 25), तो उन दोनों अंकों को जोड़कर एक अंक निकाला जाता है, जैसे (1+1=2 या 2+5=7), और वही मूलांक होगा।

1-9 मूलांक के लिए 3 से 9 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

मूलांक-1: इस सप्ताह संतुलन पर जोर देने की जरूरत है। पेशेवर तौर पर, तनाव को मैनेज करना और कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से, खर्चों को लेकर सतर्क रहें और बड़ा निवेश करने से पहले दो बार सोचें।

मूलांक-2: ये सप्ताह पर्सनल और प्रोफेशनल कनेक्शन को मजबूत करने का अवसर है। करीबियों के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने के अवसरों की तलाश करें और काम पर नई चुनौतियों से न कतराएं। वित्तीय मामलों पर पूरा ध्यान दें और सोच-समझकर डिसीजन लें।

मूलांक-3: इस सप्ताह आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। रोमांटिक रिश्तों में धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, जबकि काम में सहयोग और बातचीत की आवश्यकता होती है।

मूलांक-4: इस सप्ताह सेहत के लिहाज से, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए यह एक अच्छा समय है। बदलाव के लिए खुले रहने से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। प्यार में शांत रहें। काम पर टीमवर्क पर ध्यान दें।

मूलांक-5: इस सप्ताह आर्थिक रूप से, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम को शामिल करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन में संतुलन बनाए रखने से आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।

मूलांक-6: इस सप्ताह वित्त का समझदारी से प्रबंधन करें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नए अनुभवों को अपनाएं और बदलाव के लिए तैयार रहें। आप रिश्तों में क्लैरिटी पाएंगे, चाहे वे रोमांटिक हों या नहीं।

मूलांक-7: इस सप्ताह करियर के लिहाज से, एक नया नजरिया आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मदद करेगा। आर्थिक रूप से, फ्यूचर में स्टेबिलिटी के लिए सावधानी के साथ योजना बनाना महत्वपूर्ण है।

मूलांक-8: इस सप्ताह संतुलन पाकर आप नए अवसरों को पहचानने में बेहतर स्थिति में होंगे, जो विकास की ओर ले जा सकते हैं। उन्नति की संभावना को अपनाएं और बदलाव के लिए तैयार रहें। आपका दृढ़ संकल्प आपको दिन का भरपूर लाभ उठाने में मदद करेगा, जिससे सफलता मिलेगी।

मूलांक-9: इस सप्ताह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को सपोर्ट करने के लिए संतुलित जीवनशैली बनाए रखने पर ध्यान दें। प्यार में, आप गहरे संबंध पाएंगे। करियर के लिहाज से, नई चुनौतियां सामने हैं, जो चमकने के अवसर दे सकती। आर्थिक रूप से, अप्रत्याशित लाभ के लिए नजर बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

