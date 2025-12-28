Hindustan Hindi News
Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Numerology Weekly Horoscope 29 December-4 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

Dec 28, 2025 04:21 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Weekly Horoscope Number Horoscope, अंक राशिफल: अंक ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय शुभ रहेगा या जीवन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए मूलांक के अनुसार, जानते हैं आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा-

1-9 मूलांक के लिए 29 दिसंबर-4 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में काम और प्यार पर फोकस रहेगा। आप दुनिया को दूसरों से अलग रूप में देखते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कोई दरवाजा खुलता हुआ देखें तो मौके को हाथ से न जाने दें। आप दूसरों को अपनी खुशी में इनवॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वे तैयार न हों।

मूलांक-2: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में सुस्ती के कारण आपकी फिटनेस दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शहर से बाहर की यात्रा का आनंद लेना संभव है। प्रेम जीवन में दिन रोमांटिक साबित हो सकता है। सेहत को लेकर बेवजह चिंता करने की सलाह नहीं दी जाती है।

मूलांक-3: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में अपना समय लें लेकिन यह ध्यान रखें कि आपको अपनी यात्रा अकेले ही पूरी करनी होगी। किसी मुद्दे पर चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता कुछ लोगों के लिए राहत बनकर आएगी।

मूलांक-4: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में कुछ लोगों को कमाई बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे। ऑफिस में आपने जो सोच रखा है उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी मेहमान के घर में आने से काफी उत्साह भरने की संभावना है।

मूलांक-5: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में कोई भी खरीदारी या निवेश करने से पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचें। धन का आगमन होगा लेकिन आपको खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बचें और इसकी जगह फलों का जूस लें। क्लाइंट्स के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें।

मूलांक-6: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपका पार्टनर आपके डिसीजन को न नहीं कहेगा और स्नेह भी बरसाएगा। सीनियर्स या मैनेजर्स को पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहिए।

मूलांक-7: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले बैलेंस बनाना याद रखें। अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए कुछ हल्के व्यायाम को ट्राई करें। खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का सही टाइम है।

मूलांक-8: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में प्यार रोमांचक तरीकों से जीवन में आएगा। किसी भी परेशानी का असर आपके नियमित जीवन पर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को छोटी-मोटी चोट लग सकती है। छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें रहेंगी, जो जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी।

मूलांक-9: 29 दिसंबर-4 जनवरी तक के समय में व्यस्त कार्यक्रम का सामना करते हुए एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर फोकस करें। शानदार सप्ताह के लिए तैयार रहें। आपका करियर पथ रचनात्मक प्रकाश से जगमगा रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
