Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 25 से 31 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Numerology Weekly Horoscope, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं।

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानें, 1-9 मूलांक के लिए 25 से 31 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा- मूलांक-1: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। यह समय सोचने के बारे में है कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है। अपने परिवार के लिए समय निकालें। धन को सावधानी से संभालें। आप जो चाहते हैं, उस पर ध्यान देकर जीवन के नए अवसरों से गुजरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे।

मूलांक-2: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करने के बारे में हैं। ऐसे विकल्प चुनने के लिए समय निकालें, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स से मेल खाते हों। हेल्दी डाइट लेना बेहतर होगा।

मूलांक-3: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। इस बात पर गौर करें की आपके लक्ष्य आपकी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं के साथ संरेखित हो रहे या नहीं। कभी-कभी हम जो सोचते हैं, वह पूरा नहीं कर पाते हैं। इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है।

मूलांक-4: अगस्त का इस सप्ताह में उन संभावनाओं को अपनाएं, जो आपका इंतजार कर रही हैं। सफलता के अर्थ पर विचार कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना संतुष्टि देता है। ये सप्ताह पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा।

मूलांक-5: अगस्त के इस सप्ताह में अपने रास्ते में आने वाली अच्छी चीजों के लिए तैयार रहें। जीवन में विकास की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जान लें कि जल्द ही एक और मौका आपके सामने आने वाला है। आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें।

मूलांक-6: अगस्त का ये सप्ताह छोटा-मोटा लाभ दे सकता है। आपके लिए रियल्टी को स्वीकार करने से शांति की फीलिंग और समझ के साथ आगे बढ़ने की क्षमता पैदा हो सकती है। याद रखें कि हर बंद दरवाजा नए अवसरों की ओर ले जाता है।

मूलांक-7: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। कभी-कभी हमारी इच्छा के बावजूद, हम उस तरह नहीं काम कर पाते, जैसा हम उम्मीद करते हैं। चेंज की भावना भीतर से आनी चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम दूसरों पर थोप सकते हैं।

मूलांक-8: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से प्रेम, परिवार और पार्टनरशिप के मामलों में पॉजिटिव साबित हो सकता है। सावधानी बरतना सुरक्षित है। बदलाव को लेकर स्ट्रेस न लें।

मूलांक-9: अगस्त का ये सप्ताह आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपका पार्टनर वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो यह राशिफल अनुकूल परिणामों की ओर इशारा कर रहा है। अपने आस-पास की सकारात्मकता को अपनाएं।